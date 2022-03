Bitdefender annuncia Password Manager, una nuova soluzione per gli utenti finali

Bitdefender, leader mondiale della sicurezza informatica, presenta oggi Bitdefender Password Manager, una nuova soluzione consumer che semplifica la creazione e la gestione di password sicure per tutti gli account online su più piattaforme, compresi i dispositivi mobile.

Bitdefender Password Manager genera e salva password uniche ed estremamente complesse per ogni account, consentendo una gestione sicura di tutte le credenziali di accesso con una sola password principale. È supportato da una crittografia end-to-end, con una configurazione semplice, un’installazione facile e funzionalità intuitive progettate per ogni livello di utenza.

Una recente ricerca di Bitdefender sui comportamenti online di oltre 10.000 utenti finali in tutto il mondo ha rilevato che il 50% utilizza una singola password per tutti gli account online e quasi un terzo (32%) riutilizza solo poche password su più account. Inoltre, gli utenti ora hanno in media otto account e oltre la metà di loro cerca di memorizzarle per gestire le password. Di conseguenza, molti ricorrono all’utilizzo di password deboli e facili da ricordare per riutilizzarle anche con diversi account.

“I criminali informatici fanno affidamento sulle password deboli per compromettere gli account, rubare l’identità degli utenti e trarre profitto dalla vendita di credenziali sul dark web“, ha affermato Ciprian Istrate, vice presidente, Bitdefender Consumer Solutions. “Nonostante si comprenda che l’utilizzo di password complesse sia la migliore prassi per la sicurezza, la facilità di memorizzare alcune password e riutilizzarle su più account rappresenta uno dei maggiori rischi per la sicurezza. Abbiamo progettato Bitdefender Password Manager con questo presupposto in mente, offrendo quello che crediamo sia uno dei migliori software della categoria e uno dei più semplici da utilizzare per gli utenti“.

Bitdefender Password Manager – Caratteristiche principali

Generatore di password complesse – Consente di creare una password sicura, complessa e unica per ogni account con un solo clic. Salva automaticamente e precompila le credenziali di accesso per i siti web regolarmente visitati per semplificare i login.

Consente di creare una password sicura, complessa e unica per ogni account con un solo clic. Salva automaticamente e precompila le credenziali di accesso per i siti web regolarmente visitati per semplificare i login. Gestione e inserimento automatico dei dati della carta di credito – Memorizza in modo sicuro e inserisce automaticamente i dettagli della carta di credito e i dati personali per semplificare il checkout e la compilazione dei moduli. Tutti i dati sono criptati e decriptati localmente, e solo il titolare dell’account ha accesso alla password principale. Nessuna terza parte ha accesso alle informazioni finanziarie dell’utente.

– Memorizza in modo sicuro e inserisce automaticamente i dettagli della carta di credito e i dati personali per semplificare il checkout e la compilazione dei moduli. Tutti i dati sono criptati e decriptati localmente, e solo il titolare dell’account ha accesso alla password principale. Nessuna terza parte ha accesso alle informazioni finanziarie dell’utente. Sincronizzazione su più piattaforme – Le estensioni per Windows e MacOS supportano numerosi browser web (Chrome, Firefox, Edge) e dispositivi mobile (Android e iOS). Il supporto per Safari sarà lanciato prossimamente. È possibile sincronizzare automaticamente e accedere alle password da qualsiasi dispositivo.

– Le estensioni per Windows e MacOS supportano numerosi browser web (Chrome, Firefox, Edge) e dispositivi mobile (Android e iOS). Il supporto per Safari sarà lanciato prossimamente. È possibile sincronizzare automaticamente e accedere alle password da qualsiasi dispositivo. Blocco automatico – In caso si dimenticasse di scollegarsi da un dispositivo che non è il proprio? Bitdefender Password Manager si blocca automaticamente con un PIN o disconnette gli utenti dagli account online dopo un periodo di inattività del browser. Le funzionalità di recupero dell’account assicurano che gli utenti non perdano mai l’accesso alle loro password e possano sempre recuperare la chiave principale.

In caso si dimenticasse di scollegarsi da un dispositivo che non è il proprio? Bitdefender Password Manager si blocca automaticamente con un PIN o disconnette gli utenti dagli account online dopo un periodo di inattività del browser. Le funzionalità di recupero dell’account assicurano che gli utenti non perdano mai l’accesso alle loro password e possano sempre recuperare la chiave principale. Importazione delle credenziali esistenti da qualsiasi piattaforma – È facile importare dati e password da altre piattaforme, tra cui Bitdefender Wallet, i browser Chrome e Firefox, 1Password, LastPass, Dashlane, Sticky Password, ecc.

Disponibilità

Bitdefender Password Manager è immediatamente disponibile. Una prova gratuita di 90 giorni è disponibile per la maggior parte dei prodotti consumer Bitdefender. Per i clienti Bitdefender Premium Security, il servizio è incluso.

Per maggiori informazioni e acquisti, visitare: https://www.bitdefender.com/solutions/password-manager.html