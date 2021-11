Bitdefender integra il rilevamento avanzato per i malware ed espande l'offerta per la privacy a tutte le linee di prodotti consumer

Bitdefender, leader mondiale nel settore della cybersecurity, presenta una serie di novità per la sua gamma di prodotti consumer tra cui funzionalità avanzate di rilevamento del malware per i dispositivi mobili con l’obiettivo di proteggere gli utenti Android e iOS dal crescente numero di minacce. Inoltre, Bitdefender ha ampliato la sua offerta per la privacy con nuove funzionalità VPN (Virtual Private Network). In virtù del costante aumento delle minacce online, le nuove funzionalità sono state pensate per aiutare i consumatori a proteggere i loro dispositivi, i dati personali e la loro identità in qualsiasi ambiente.

L'intera gamma di prodotti consumer è stata arricchita dalla funzionalità di analisi delle principali cause, dapprima presente solo nelle soluzioni di sicurezza Bitdefender basate su Windows. Questa funzionalità, unica nel suo genere, offre un'analisi approfondita che fornisce la panoramica completa di un attacco, incluse le cause scatenanti e le potenziali conseguenze se non fosse stato bloccato. Queste informazioni hanno un valore inestimabile per gli utenti, poiché contribuiscono ad acquisire maggiori competenze in ambito sicurezza e a garantire maggiore consapevolezza su come azioni rischiose, come cliccare su link o scaricare file da fonti non attendibili, portino a possibili violazioni.

Per aiutare gli utenti finali a tenere sotto controllo la loro privacy online, Bitdefender VPN include un nuovo "kill switch" per disconnettere istantaneamente un dispositivo quando la connessione VPN si disattiva, preservando i dati dell'utente e la protezione dell'identità. Inoltre, per proteggere i dati sensibili senza sacrificare la velocità di Internet, Bitdefender VPN ora include la funzione di "split tunneling" che permette alle applicazioni a basso rischio o che richiedono molte risorse di aggirare il tunnel, insieme a una funzionalità di connessione automatica che offre la massima tranquillità collegando la VPN automaticamente in base alle regole create dall'utente.

Gli utenti di dispositivi mobili Android beneficiano della nuova funzionalità Scam Alert inclusa nella soluzione Bitdefender Mobile Security for Android che monitora e rileva gli attacchi basati su link veicolati attraverso app di messaggistica e notifiche per proteggersi dallo “SMiShing” ovvero il phishing via SMS e attacchi simili, sempre più diffusi. Nel 2020, la Federal Trade Commission ha ricevuto oltre trecentomila denunce per testi truffaldini, più del doppio dell'anno precedente e l'FBI ha riferito che gli attacchi di "SMiShing" sono costati agli americani più di 50 milioni di dollari, costi che si prevede aumenteranno in modo significativo.

Gli utenti di dispositivi iOS possono ora usufruire di una funzione di verifica della sicurezza locale che valuta le configurazioni critiche del dispositivo, come ad esempio se l'autenticazione biometrica è abilitata e l'ultimo sistema operativo installato. Questa verifica identifica le lacune in materia di sicurezza e suggerisce i passaggi per porvi rimedio al fine di garantire che i dispositivi siano protetti.

“La nostra recente indagine dedicata ai comportamenti degli utenti finali nei confronti delle minacce alla sicurezza informatica ha rivelato che il 60% degli utenti internet ha affrontato almeno una minaccia informatica nell'ultimo anno ma che molti ancora eludono le soluzioni di sicurezza, soprattutto sui dispositivi che usano più di frequente per navigare online", ha dichiarato Ciprian Istrate, Vice Presidente, Bitdefender Consumer Solutions. "Data la crescente diffusione e complessità delle minacce, è fondamentale che le soluzioni di sicurezza informatica stiano al passo. Le nostre capacità migliorate di rilevamento e privacy aiutano a garantire che i consumatori godano della migliore protezione disponibile sia sul loro PC portatile, sia sullo smartphone o su un dispositivo IoT smart home”.

Bitdefender vanta una lunga storia di riconoscimenti da parte di società di test indipendenti leader di mercato che attestano le sue eccellenti capacità nel rilevare e neutralizzare minacce come phishing, link malevoli, drive-by-download, ransomware e altro ancora. L’azienda ha ottenuto il riconoscimento di "Prodotto dell'anno" per quattro volte da AV-Comparatives e recentemente ha ricevuto il premio "Miglior protezione" da AV-TEST per le soluzioni Bitdefender Internet Security per Windows e Bitdefender Mobile Security per Android.

I prodotti consumer di Bitdefender con rilevamento avanzato di malware e privacy estesa sono già disponibili. Per maggiori informazioni: https://www.bitdefender.com/solutions/.