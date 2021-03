Bitdefender si aggiudica quattro premi “Best Protection Awards” di AV-TEST

Bitdefender, leader mondiale della sicurezza informatica, annuncia oggi di aver ottenuto quattro premi Best Protection da AV-TEST, una società di analisi indipendente che vanta una delle più grandi raccolte di campioni di malware al mondo.

Bitdefender ha vinto il maggior numero di premi tra tutte le aziende di sicurezza informatica partecipanti, molte delle quali considerate leader del settore. Questi riconoscimenti confermano ulteriormente la leadership dell'azienda nell'identificare e bloccare le minacce informatiche tra cui le minacce APT (Advanced Persistent Threats) e i ransomware, prima che gli endpoint aziendali e quelli privati possano essere compromessi.

"Bitdefender ha dimostrato la sua eccellenza e la sua affidabilità tutte le volte in cui abbiamo testato le sue soluzioni", ha dichiarato Maik Morgenstern, CEO di AV-TEST. "Quest'anno l'azienda ha brillato più che mai. Con quattro premi vinti, Bitdefender dimostra il suo primato rispetto a molte altre soluzioni proposte dal mercato. Nei test in ambito business, così come quelli per gli utenti finali e i dispositivi mobile, Bitdefender ci ha colpito per l’eccellenza della protezione offerta”.

AV-TEST ha assegnato il premio Best Protection alle soluzioni Bitdefender GravityZone Advanced Business Security e Bitdefender GravityZone Ultra Plus Security. GravityZone, la piattaforma aziendale di protezione degli endpoint, gestione del rischio e incidenti, ha bloccato il 100% dei malware zero-day e il 100% dei malware più diffusi scoperti nelle quattro settimane precedenti a ogni ciclo di test. Grazie a questi ultimi risultati, le soluzioni business di Bitdefender hanno ottenuto otto premi Best Protection nell’arco di sette anni da AV-TEST.

In ambito consumer, AV-TEST ha premiato come Best Protection la soluzione Bitdefender Internet Security for Windows, un software per la protezione di internet e la privacy per i PC, e Bitdefender Mobile Security for Android, un software per la protezione dei dispositivi Android contro virus e altri malware. Entrambe le soluzioni hanno bloccato il 100% dei malware zero-day e delle varianti più diffuse.

"Il punto di partenza per una buona sicurezza e resilienza informatica è un’ottima prevenzione delle minacce", ha dichiarato Dragos Gavrilut, direttore della cyber threat intelligence di Bitdefender. "Siamo orgogliosi di aver ottenuto quattro premi Best Protection. Questo risultato dimostra la nostra dedizione nell'offrire la migliore prevenzione delle minacce del settore a milioni di consumatori e a migliaia di aziende per proteggere endpoint, dispositivi personali e ambienti cloud".

I vincitori dei premi AV-TEST sono scelti sulla base di test rigorosi effettuati su diverse soluzioni antivirus e di protezione degli endpoint e sulla loro capacità di bloccare le minacce in più ambienti. I prodotti in categorie simili sono testati simultaneamente e in condizioni identiche e ripetibili. Tra i criteri impiegati durante i test sono stati inclusi il riconoscimento e il blocco del malware zero-day, gli attacchi “drive-by” ai siti web, i download dai siti web, gli attacchi tramite email infette da malware e altro ancora.

Bitdefender riconosciuta come leader mondiale della sicurezza informatica

Oltre ai premi Best Protection di AV-TEST, Bitdefender ha ricevuto di recente altri riconoscimenti da diverse società di test indipendenti e dai principali analisti:

La protezione avanzata dalle minacce di Bitdefender ottiene il massimo punteggio – Bitdefender è l’unica azienda ad aver ricevuto il massimo punteggio dalla società di test indipendente AV Comparatives per la sua soluzione Advanced Threat Protection Test (Enhanced Real-World Test) per prodotti aziendali. I rigorosi test svolti hanno dimostrato che la tecnologia Bitdefender eccelle nel bloccare gli attacchi che sfruttano tecniche comunemente usate dai gruppi APT (Advanced Persistent Threat).

– Bitdefender è l’unica azienda ad aver ricevuto il massimo punteggio dalla società di test indipendente AV Comparatives per la sua soluzione per prodotti aziendali. I rigorosi test svolti hanno dimostrato che la tecnologia Bitdefender eccelle nel bloccare gli attacchi che sfruttano tecniche comunemente usate dai gruppi APT (Advanced Persistent Threat). Radicati ha nominato Bitdefender "Top Player" per la sicurezza degli endpoint - Radicati, azienda leader nelle ricerche di mercato, ha nominato Bitdefender tra i primi tre fornitori di sicurezza per gli endpoint nel quadrante "Top Player" del suo report Radicati Market Quadrants for Endpoint Security, 2020 . La fondatrice di Radicati, Sara Radicati, ha osservato: "La tecnologia e la vision fanno di Bitdefender un Top Player".

- Radicati, azienda leader nelle ricerche di mercato, ha nominato Bitdefender tra i primi tre fornitori di sicurezza per gli endpoint nel quadrante "Top Player" del suo report . La fondatrice di Radicati, Sara Radicati, ha osservato: "La tecnologia e la vision fanno di Bitdefender un Top Player". Bitdefender ha superato tutti i competitor nella valutazione MITRE ATT&CK® - Bitdefender è stato l'unico fornitore a raggiungere il 100% nel rilevamento di APT 29 , uno dei gruppi più temibili al mondo sponsorizzati dallo stato, in tutte le 19 fasi della catena di attacco. La valutazione MITRE ATT&CK ha testato i tassi di rilevamento di APT dalla violazione iniziale fino all’escalation dei privilegi finale.

"Le aziende hanno bisogno di soluzioni per la sicurezza degli endpoint che blocchino anche le minacce di sicurezza più avanzate come gli attacchi zero-day e le minacce persistenti avanzate", ha dichiarato Sara Radicati, presidente e CEO, The Radicati Group. "Considero i risultati delle società di test indipendenti come AV-TEST una parte importante di qualsiasi processo di valutazione della ricerca e raccomando a tutte le aziende di prendere in considerazione anche questi risultati quando si seleziona un fornitore. Bitdefender è uno dei 'Top Player' nel nostro recente Market per la sicurezza degli endpoint grazie alle sue solide capacità di rilevamento delle minacce".

AV-TEST GmbH è un fornitore indipendente di servizi nel campo della sicurezza informatica e della ricerca antivirus che si concentra sul rilevamento e l'analisi del più recente software dannoso e sul suo utilizzo in test comparativi completi delle soluzioni di sicurezza.

Per avere una panoramica sui risultati di Bitdefender nei test di AV-TEST 2021, visitare: https://www.av-test.org/en/news/av-test-award-2020-for-bitdefender/