Bitdefender vince il premio "Outstanding Product" di AV-Comparatives per il 2020

Bitdefender, azienda leader globale nella sicurezza informatica che protegge oltre 500 milioni di sistemi in tutto il mondo, si è aggiudicata il prestigioso premio "Outstanding Product" di AV-Comparatives per il 2020 con il massimo punteggio in ogni test condotto nel corso dell’anno.

La società indipendente di analisi nel settore della cybersecurity ha assegnato a Bitdefender una valutazione Advanced+ in tutti e sette i rigorosi test condotti lo scorso anno, da febbraio a novembre, relativi alla protezione contro i malware, le prestazioni, la protezione dalle minacce avanzate e altre categorie.

In una competizione mondiale che ha visto concorrere 17 soluzioni leader nel settore della cybersecurity, Bitdefender ha inoltre ricevuto congiuntamente il Silver Award per le categorie Malware Protection and Advanced Threat Protection, e il Bronze Award per la categoria False Positives, sempre secondo AV-Comparatives. La società di analisi ha anche definito "l'interfaccia utente di Bitdefender ben progettata" che "include una home page personalizzabile e offre una protezione in tempo reale altamente sensibile".

"Le soluzioni Bitdefender in ogni area vantano una lunga tradizione di prestazioni impressionanti. E il 2020, un anno decisivo per la storia della sicurezza informatica per i telelavoratori, non ha fatto eccezione", ha dichiarato il fondatore e CEO di AV-Comparatives Andreas Clementi. Nell'ultimo decennio, Bitdefender è stato il vendor che ha ricevuto il maggior numero di premi 'Product of the Year' da AV-Comparatives, ottenendo il premio per quattro volte.

"La cybersecurity ha assunto un'importanza ancora maggiore nel 2020, in uno scenario in cui gli utenti lavorano sempre più spesso da casa e si assumono la responsabilità non solo di proteggersi dai criminali informatici, ma anche di proteggere le reti aziendali", ha dichiarato Ciprian Istrate, Vice Presidente Consumer Solutions di Bitdefender. "I test indipendenti di aziende come AV-Comparatives offrono agli utenti un ottimo strumento per scegliere un fornitore di soluzioni per la sicurezza informatica che li aiuti ad affrontare tempi difficili, e Bitdefender supera tutti i test con risultati impressionanti, anno dopo anno."