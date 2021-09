BlogMeter, nuovo posizionamento nell’ambito dell’influencer marketing

Un ulteriore importante tassello si aggiunge alla già ricca offerta di BlogMeter, istituto di ricerca associato ASSIRM e leader in Italia nei servizi di Integrated Social Intelligence.

L’azienda ha deciso di ampliare la propria gamma di soluzioni potenziando l’ambito dell’influencer marketing. L’ingresso di un team dedicato, con specifica expertise, e i significativi investimenti tecnologici hanno consentito di rinnovare gli strumenti di analisi già esistenti, rispondendo alla convinzione di BlogMeter di poter unire e valorizzare tecnologia proprietaria e human approach al fine di offrire soluzioni end-to-end di valore per il mercato di riferimento.

Dallo scouting alla misurazione dei risultati

Come trovare gli influencer più adatti al proprio brand e ai propri prodotti? E, una volta individuati, come valutarli? Come misurare i risultati e comprendere gli impatti di una campagna di influencer marketing?

BlogMeter risponde a tutte queste domande e non solo. Lo fa grazie all’ampliamento del proprio database, che includerà anche micro e medium influencer, e a nuovi strumenti di analisi e misurazione, quale è Brand Lift. In tutto questo, la grande esperienza di BlogMeter nel social e web listening giocherà un ruolo chiave: esiste infatti una forte correlazione tra influencer marketing e monitoraggio dei social media.

New entry tra le fonti analizzate

Ma non è tutto: le soluzioni di BlogMeter saranno in grado di restituire dati sempre più aggiornati anche in termini di audience e di fornire informazioni ancor più precise circa le fonti social analizzate, a cui andrà ad aggiungersi anche TikTok.

Ruggero Ratti, Head of business di BlogMeter: «La nostra soluzione end to end per chi si occupa di influencer marketing riparte oggi con Brand Lift e ha la grande ambizione di crescere molto rapidamente, per aver entro fine anno circa 80mila profili nel nostro database e supportare così i nostri clienti con la miglior offerta presente sul mercato».

Angelo Palumbo, Amministratore Delegato di BlogMeter: «BlogMeter rafforza il suo posizionamento nel mondo dell’influencer marketing e innova il settore attraverso una soluzione market research, che ha l’obiettivo di valutare l’impatto delle campagne di influencer marketing in relazione alla percezione del brand e dei rispettivi prodotti da parte dei consumatori».