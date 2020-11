Blogmeter presenta il nuovo Live Insights, il più grande motore di ricerca italiano di social e web

New entry in "casa" Blogmeter: la società, leader in Italia nei servizi di Integrated Social Intelligence e istituto di ricerca associato ASSIRM, lancia sul mercato il suo nuovo tool che si pone l'obiettivo di rivoluzionare il mercato italiano dell'ascolto Social e Web.

Live Insights consentirà infatti di accedere – in soli tre secondi – a oltre 2,5 miliardi di contenuti e di scoprire in tempo reale i trending topics del momento e il loro mood, individuando i catalizzatori delle conversazioni.

Disponibile in due versioni, Business ed Enterprise, e con accesso a fonti in due lingue (italiano e inglese), Live Insights è semplice e immediato da utilizzare: è possibile effettuare rapidamente ricerche su ogni argomento d'interesse, il tool restituirà informazioni in tempo reale da fonti verificate, siano esse profili social, blog, siti di news o di recensioni, considerando tutte le metriche social rilevanti – dalle mentions all'engagement, fino ai followers dei top autori.

Ma non è tutto: la struttura di Live Insights consente di impostare filtri per ordinare i messaggi individuati in base alla rilevanza, all'engagement e alla data di pubblicazione, e di realizzare analisi tematiche più approfondite, grazie a cloud per hashtag, termini ed emoji e alla possibilità di confrontare tra loro fino a sei keyword relative ad argomenti, brand, ecc.

Capace di sfruttare il più ampio database italiano di contenuti web, social e news, costruito in tredici anni dall'esperienza di Blogmeter, Live Insights è dunque uno strumento rapido e flessibile, che permette di ottenere in tempi molto brevi un ampio panorama di insights su brand e argomenti di discussione, senza limitazioni di volumi e ricerche.

Queste caratteristiche lo rendono un alleato prezioso per le agenzie, che avranno così la possibilità di supportare le presentazioni di gara e le proprie idee creative con dati quantitativi reali e di sfruttare i KPI più rilevanti, traendo diretta ispirazione dagli argomenti più discussi e dalle fonti più pertinenti, e per le aziende, che pur analizzando già in modo approfondito la loro reputazione sul social web, necessitano comunque di uno sguardo a 360° su trend, fenomeni e contesto in continuo cambiamento.

Dalla comparison tra brand o prodotti all'individuazione di top ambassador, fino alla ricerca di fonti d'ispirazione attraverso i dati, Live Insights è in grado di fornire a chi lo utilizza il supporto necessario per leggere correttamente lo scenario in cui ci si trova e ideare la propria content strategy, anche e soprattutto in un momento particolarmente delicato e fuori dall'ordinario come quello che stiamo vivendo.

Silvia Gaia Valisi, Head of Innovation di Blogmeter: "Come dipartimento di Innovazione, abbiamo voluto investire per creare un prodotto il più possibile al passo con questo anno inedito. Live Insights permette di interrogare senza limiti miliardi di documenti del social e del web italiano e inglese che si aggiornano in tempo reale, permettendo di avere sempre il polso di brand, prodotti, campagne e tematiche anche quando, come oggi, lo scenario cambia di giorno in giorno. Si tratta dello strumento di analisi ideale per chi ha bisogno di insights a tutto tondo e per chi, come agenzie e centri media, è coinvolto ogni mese in tante gare su numerosi settori differenti".

Eugenia Burchi, Head of Product di Blogmeter: "Con Live Insights abbiamo voluto dare ai nostri clienti un prodotto veloce, che permettesse ricerche su database di 12 mesi con risposta immediata, e intelligente, ovvero che sfruttasse la data science per selezionare direttamente i messaggi più rilevanti e le fonti più visibili sui motori di ricerca. Oltre alle classiche metriche di settore, come il conteggio mentions e l'engagement, abbiamo voluto porre l'accento su quei dati ormai irrinunciabili come i top influencers, il mood dei messaggi, l'analisi delle emoji e il gender degli autori (maschi/femmine). Il cuore di tutto è ovviamente l'enorme expertise di Blogmeter nel raccogliere dati sul mercato italiano e inglese, con centinaia di migliaia di fonti mappate e un focus speciale sui social in lingua mappata, con decine di migliaia di canali proprietari ascoltati tra Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Twitch".

Per maggiori informazioni su Live Insights, visitahttps://www.blogmeter.it/live-insights.