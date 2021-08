Blue Icepop, disponibile il microfono premium per cuffie Logitech G PRO e ASTRO A40 TR

Blue annuncia il Blue Icepop per le Cuffie ASTRO A40 TR e per le cuffie della linea Logitech G PRO. Il Blue Icepop è un microfono premium per cuffie realizzato su misura per portare l'inconfondibile qualità di Blue in un microfono compatto e plug-and-play per offrire un audio di gioco e una chiarezza di comunicazioni di livello superiore.

Dal marchio numero 1 di microfoni USB premium, il microfono a condensatore da 10 mm di Blue Icepop offre una qualità del suono ricca e cristallina. Il filtro pop incorporato di Blue Icepop e il modello di pickup cardioide focalizzato sulla voce lavorano insieme per eliminare il rumore di fondo e ammorbidire al meglio le "P" e le "B".

Blue Icepop si collega direttamente alle cuffie Logitech G PRO e ASTRO A40 tramite un connettore da 3,5 mm senza cavi. Basta collegare Blue Icepop alle tue cuffie ed entrare in gioco.

"Questa collaborazione con Logitech G e ASTRO Gaming combina il leggendario suono Blue con le migliori apparecchiature da gaming del mercato, di livello professionale", ha detto Gabriel Whyel, Global Product Marketing Lead, Logitech For Creators.

"Con Blue Icepop, i giocatori possono migliorare i loro stream dal vivo e le comunicazioni in-game con una qualità audio professionale, senza bisogno di driver o cavi aggiuntivi", aggiunge Ujesh Desai, General Manager of Gaming di Logitech.

I giocatori che utilizzano le cuffie Logitech G PRO possono anche personalizzare il loro suono utilizzando Blue VO!CE su GHUB, Gaming Software dedicato. La potente suite di strumenti ed effetti vocali per il broadcasting di Blue VO!CE rende più facile che mai ottenere una qualità professionale del suono on-stream. Blue VO!CE offre filtri vocali in tempo reale che riducono il rumore e rendono la tua voce più ricca, pulita e professionale. Vari preset messi a punto per Blue Icepop sono già disponibili su G HUB.

Blue Icepop per le cuffie ASTRO A40 TR e per le cuffie Logitech G PRO sono disponibili a livello globale a partire da oggi 10 agosto 2021 ad un prezzo consigliato di 49.99 €.