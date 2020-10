Borderlands 3, 2K presenta il secondo Season Pass

Il Season Pass 2 include i contenuti aggiuntivi Designer's Cut e Director's Cut, che offrono nuove modalità e diversi modi di giocare. Nelle prossime settimane vi mostreremo di più di Designer's Cut, tramite dei grossi annunci in programma per il 15, 20, 22, 29 e 30 ottobre. Borderlands 3 continua ad ampliarsi, non c'è mai stato un momento migliore per provarlo.

Se sperate di saperne di più sui contenuti dell'add-on Designer's Cut, non dovrete aspettare a lungo. A partire dal 20 ottobre, i membri del Borderlands Creator Team ospiteranno una serie di stream con la seguente programmazione:

20 ottobre, ore 18:00 CEST - Presentazione in diretta streaming delle nuove specializzazioni di Amara e FL4K e un episodio speciale di Ultimate Vault Hunters

22 ottobre, ore 18:00 CEST - Presentazione in diretta streaming delle nuove specializzazioni di Moze e Zane e un episodio speciale di Ultimate Vault Hunters

29 ottobre, ore 17:00 CET - Puntata del Borderlands Show, con la nuova modalità Botte e bottino e molto altro

30 ottobre, ore 17:00 CET - Bordercast debutta con le prime sequenze di gioco in diretta di Botte e bottino

