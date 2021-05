Borderlands 3, al via la serie di mini-eventi True Trials and Revenge of the Cartels

Chiamate tutti i cacciatori della cripta veterani! Domani, 13 Maggio, prende il via una nuovissima serie di mini-eventi a tempo limitato in Borderlands 3. I mini-eventi “True Trials” creano nuove sfide per i giocatori collaudati, potenziando i boss finali nelle mappe “Proving Grounds”, aumentandone drasticamente i danni e la salute. Coloro che riusciranno a superare una “True Trial” riceveranno incredibili ricompense. La serie di sei settimane culmina col ritorno dell'evento stagionale preferito dai fan, “Revenge of the Cartels”, il 24 Giugno

Ogni giovedì, per le prossime sei settimane, una prova di “Proving Grounds” sarà temporaneamente trasformata in una “True Trial”. Coloro che riusciranno ad abbattere il boss potenziato riceveranno uno dei due oggetti leggendari scelti dal team di sviluppo di Borderlands 3.

Le ricompense cambieranno di settimana in settimana, ma includeranno sempre un'arma selezionata dal bottino del gioco base e un'altra da uno dei sei add-on di Borderlands 3. Per equipaggiare il bottino che ha origine in un add-on, dovrai possedere l'add-on corrispondente. Inoltre, il forziere alla fine di ogni settimana di “True Trial” sarà pieno di oggetti leggendari, indipendentemente da quanto velocemente l'hai completato o da quanti obiettivi hai raggiunto.

Il primo trial – True Trial of Survival – inizia alle 18:00 su Devil’s Razor (Pandora), con “The Lob” e “Lucky 7” in palio come premi. Maggiori informazioni qui.

