Borderlands 3, disponibile l'add-on "Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck"

Pronti per un vero viaggio nella mente, Vault Hunters? L'ultimo add-on della campagna di Borderlands 3 - Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck - è ora disponibile.

Grazie a una tecnologia estremamente avanzata ideata dalla brillante scienziata Patricia Tannis, Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck si svolge interamente nella coscienza incasinata del maestro. Tannis è convinta che questo ambiente inquietante nasconda la chiave di un luogo mitico che lei ha soprannominato "Vaulthalla".

Ha bisogno del vostro aiuto per cercare risposte all'interno dei pensieri di Krieg. Solo superando i pericoli del contorto mondo interiore di Krieg si potranno raccogliere le ricompense di Vaulthalla:

Viaggio attraverso i molti panorami demenziali della psiche di Krieg, dove tutto è possibile e probabilmente molto violento;

Vivete il mondo come lo vede Krieg, compresa la sua relazione con i personaggi preferiti dai fan, quali

Maya, la luce della sua vita contorta;

Superate i moltissimi pericoli mortali che la mente di Krieg evoca;

Espandete la mente di Krieg e la ricerca di Tannis nelle missioni secondarie surreali e nelle sfide dell'equipaggio;

Ottenete potenti armi e attrezzature leggendarie che - secondo Tannis - funzioneranno al di fuori della coscienza di Krieg;

Acquisite oggetti che spappolano il cervello, tra cui il Vault Hunter Heads e Skins.

Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck è il quarto add-on della campagna incluso nel Borderlands 3 Super Deluxe Edition e nel Season Pass. È anche disponibile per l'acquisto a parte, anche se sarà necessario possedere una copia del gioco base per poter giocare con il contenuto dell'add-on. Quando sarete pronti a mettere la vostra vita nelle mani di Tannis e a scendere nella zucca di Krieg, cercate una maschera da psicopatico - evidenziata con un punto esclamativo giallo - nel suo laboratorio a bordo di Sanctuary III.

Che si possieda o meno Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck, la patch di oggi offre anche un aumento di livello gratuito a tutti i giocatori. I Cacciatori del Vault possono ora sbloccare cinque livelli aggiuntivi e punti abilità per raggiungere il nuovo livello massimo di 65. Non solo questo è il più grande aumento di livello singolo cap dal lancio, ma è anche l'ultimo aumento di livello pianificato - almeno per il prossimo futuro.

Infine, non dimenticate di sintonizzarvi sulla Gearbox PAX Digital Showcase durante il PAX Online del prossimo sabato 12 settembre alle 21.45 CEST. Con il primo anniversario di Borderlands 3 tra pochi giorni, ci si può aspettare non solo uno sguardo indietro ma anche uno sguardo avanti. Guardate lo showcase su twitch.tv/pax

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e i contenuti di Borderlands 3, visitate il sito borderlands.com.