Bright Memory: Infinite e GTA The Trilogy: The Definitive Edition supportano il DLSS di Nvidia

È una grande settimana per tutti i GeForce Gamer!

L’inizio di questa settimana, infatti, è stato caratterizzato dall’aggiunta del DLSS di NVIDIA per Hot Wheels Unleashed e Jurassic World Evolution 2. Oggi Grand Theft Auto: The Trilogy è stato lanciato con DLSS, e domani Battlefield 2042 verrà lanciato con DLSS, NVIDIA Reflex e ray tracing. Bright Memory: Infinite viene lanciato oggi e supporta DLSS, Reflex e ray tracing.

La migliore esperienza con Battlefield 2042 è su una GPU GeForce RTX

L'Early Access per Battlefield 2042 comincia domani e, a partire dal primissimo giorno, il nuovo sparatutto multiplayer in prima persona supporterà NVIDIA DLSS, Ray-Traced Ambient Occlusion e NVIDIA Reflex. Il DLSS permette un aumento delle prestazioni in 4K di 2 volte, e la latenza del sistema viene ridotta fino al 28% grazie a NVIDIA Reflex.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ottiene un aumento delle prestazioni con il DLSS che arriva fino all'85%

Oggi è in arrivo anche Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, e se avete una scheda grafica GeForce RTX, desktop o laptop, potete attivare NVIDIA DLSS per accelerare le prestazioni sino all'85%!

Bright Memory: Infinite ottiene un aumento delle prestazioni DLSS fino a 2,5X

Bright Memory ha portato tanto entusiasmo tra gli amanti dei giochi d'azione, dimostrando come un solo sviluppatore possa essere in grado di realizzare un gioco curato nei dettagli e ad alta fedeltà utilizzando gli strumenti dell'Unreal Engine 4. Oggi il tanto atteso sequel, Bright Memory: Infinite, viene finalmente lanciato. Su PC, il gioco d'azione è migliorato con ombre in ray-tracing, riflessi, caustiche e illuminazione globale, insieme all'accelerazione delle prestazioni grazie a NVIDIA DLSS, e a una riduzione della latenza del sistema fino al 49% con NVIDIA Reflex.

Con le sue immagini luminose e dettagliate e con gli effetti del ray-tracing abilitati, NVIDIA DLSS accelera le prestazioni di Bright Memory: Infinite fino a 2,5 volte:

Link correlati:

Battlefield 2042 su GeForce.com:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/battlefield-2042-dlss-ray-tracing-reflex-out-now

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition su GeForce.com:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/grand-theft-auto-trilogy-definitive-edition-nvidia-dlss-out-now

Bright Memory: Infinite su GeForce.com:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/bright-memory-infinite-rtx-ray-tracing-reflex-dlss/

Bright Memory: Infinite NVIDIA DLSS Video: https://www.youtube.com/watch?v=uWTcz_wJino