Call of Duty: Black Ops Cold War, svelato il multiplayer con un nuovo trailer

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Activision ha finalmente svelato la componente multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War, il quale ricordiamo debutterà su PC Windows e console il prossimo 13 Novembre (2020).

Oltre ai combattimenti classici di Black Ops, nel multigiocatore del nuovo CoD sarà possibile affrontare scontri frenetici per mare, terra e aria, nonchè operazioni segrete con modalità nuove e modalità celebri, oltre a mappe di luoghi di tutto il mondo. Il tutto per un'esperienza multigiocatore connessa Cross-Play e cross-gen con condivisione dei progressi e supporto per tutta la community.

Di seguito il trailer ufficiale di presentazione:

Spunti di lettura:

Activision svelerà Call of Duty: Black Ops Cold War il 26 Agosto

Activision presenta ufficialmente Call of Duty: Black Ops Cold War, disponibile dal 13 novembre