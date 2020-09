Call of Duty: Black Ops Cold War, teaser trailer per la missione "In trappola"

Non ufficiale. In gran segreto.

Si dice che Perseus sia tornato in partita e stia pianificando un attacco che metterà in pericolo gli equilibri del potere. Una squadra Black Ops formata da Frank Woods, Alex Mason e Russell Adler deve infiltrarsi in una base aerea in Turchia per eliminare un bersaglio importante.

Questa è una parte di "In trappola", la prima missione della campagna di Call of Duty: Black Ops Cold War, in cui i giocatori dovranno sfruttare l'oscurità per combattere una battaglia che "non è mai avvenuta".

Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops Cold War debutterà su PC Windows e console di attuale generazione il prossimo 13 Novembre (2020), con supporto al gioco online multi-piattaforma e versione/aggiornamento garantito durante le successive festività per le console next-gen (Ossia PS5ed Xbox SX).

