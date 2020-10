Call of Duty Black Ops: Cold War, trailer e dettagli per la versione per PC Windows

I giocatori su PC hanno potuto vedere un'anteprima della prossima generazione di combattimenti globali sulla loro piattaforma nell'ultimo trailer di lancio di Call of Duty: Black Ops Cold War, in risoluzione 4K. Nonostante il trailer ti abbia mostrato molto di quello che puoi aspettarti da Call of Duty: Black Ops Cold War su PC, ecco ulteriori dettagli su come sarà e cosa ti farà provare il gioco al lancio.

Ampie opzioni di personalizzazione

Lo sviluppatore Beenox ha lavorato a stretto contatto con Treyarch e tutti gli altri Studios per apportare oltre 200 singole impostazioni per perfezionare la versione PC di Black Ops Cold War: dalle combinazioni di tasti e la possibilità di giocare su un controller alla grafica, all'audio e ai dispositivi di scorrimento e interruttori dell'interfaccia.

Coloro che hanno giocato alla beta di Call of Duty: Black Ops Cold War hanno già sperimentato un'ampia selezione di funzioni di personalizzazione del gioco; ci saranno tutte e molto altro ancora.

Grafica 4K e framerate illimitato

Hai un computer in grado di far girare giochi in 4K? Che ne dici di un gioco che può portare l'FPS in tripla cifra? Se il tuo computer è in grado di eseguire una di queste operazioni, o entrambe, sappi che Call of Duty: Black Ops Cold War sarà in grado di funzionare sia in 4K che con un framerate illimitato.

Ombre in RTX e occlusione ambientale

Grazie a NVIDIA GeForce RTX, Call of Duty: Black Ops Cold War offrirà un'esperienza ancora più realistica grazie alle ombre in RTX e all'occlusione ambientale, che con ombre ancora più fotorealistiche ti aiuterà a immergerti ulteriormente nel mondo del gioco.

NVIDIA DLSS e tecnologia Reflex

Tenendo il passo dei nuovi trend in termini di rendering e sviluppi della latenza, Black Ops Cold War includerà sia NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) che la Reflex.

Grazie all'intelligenza artificiale, il DLSS di seconda generazione ridefinisce il rendering in tempo reale utilizzando l'AI per costruire immagini nitide e fedelissime alla realtà, il tutto eseguendo il rendering di meno pixel. Con tre opzioni disponibili: Qualità, Bilanciamento e Prestazioni, sarai in grado di perfezionare questo processo per soddisfare le tue esigenze di gioco.

L'altra innovazione fondamentale è NVIDIA Reflex, pensata appositamente per i giocatori più competitivi che vogliono usare la latenza più bassa possibile. In Black Ops Cold War, NVIDIA Reflex aiuterà i professionisti o quelli futuri a garantire il minor ritardo possibile tra il clic o la pressione e la risposta sullo schermo.

Supporto Ultrawide e Multi-Monitor

Giochi con proporzioni elevate o con più monitor? Black Ops Cold War non ti vincolerà ad un solo schermo. Preparati a giocare da tutte le angolazioni immaginabili, sia su un monitor ultrawide che su più display.

Fai squadra grazie al crossplay

Indipendentemente dalle piattaforme su cui giocano i tuoi amici, sarai in grado di combattere con o contro di loro sul tuo PC grazie al crossplay, disponibile al lancio.

Requisiti minimi, specifiche consigliate, consigliate (Ray Tracing), competitive e Ultra RTX

Sei pronto a lanciarti in Black Ops Cold War? Assicurati che il tuo PC abbia i requisiti minimi o le specifiche consigliate per funzionare al meglio:

Requisiti minimi

Questi sono i requisiti minimi necessari per giocare a Call of Duty: Black Ops Cold War:

OS : Windows 7 64-Bit (SP1) o Windows 10 64-Bit (v.1803 o successive)

CPU: Intel Core i3-4340 or AMD FX-6300

RAM : 8GB RAM

: 8GB RAM HDD (al lancio): 50GB (solo multiplayer), 150GB (tutte le modalità)

50GB (solo multiplayer), 150GB (tutte le modalità) Video : NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 o Radeon HD 7950

: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 o Radeon HD 7950 Richiesto sistema compatibile con DirectX 12

Richiesta connessione Internet a banda larga

Specifiche consigliate

Queste sono le specifiche consigliate per eseguire a 60 FPS la maggior parte delle situazioni con tutte le opzioni impostate su medio:

OS : Windows 10 64 Bit (ultimo aggiornamento)

: Windows 10 64 Bit (ultimo aggiornamento) CPU : Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen R5 1600X processor

: Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen R5 1600X processor RAM : 12GB RAM

: 12GB RAM HDD (al lancio) : 150GB di spazio su disco rigido

: 150GB di spazio su disco rigido Video: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super o Radeon R9 390 / AMD RX 580

Specifiche consigliate (Ray Tracing)

Queste sono le specifiche consigliate per giocare con il Ray Tracing attivo:

CPU : Intel i7-8700K o AMD Ryzen 1800X

: Intel i7-8700K o AMD Ryzen 1800X RAM : 16GB RAM

: 16GB RAM HDD (al lancio) : 150GB di spazio su disco rigido

: 150GB di spazio su disco rigido Video: NVIDIA GeForce RTX 3070

Specifiche competitive

Queste sono le specifiche competitive per eseguire alti FPS e giocare su un monitor con un alto refresh rate:

CPU : Intel i7-8700K o AMD Ryzen 1800X

: Intel i7-8700K o AMD Ryzen 1800X RAM : 16GB RAM

: 16GB RAM HDD (al lancio): 150GB di spazio su disco rigido

150GB di spazio su disco rigido Video: NVIDIA GeForce GTX 1080 / RTX 3070 o Radeon RX Vega64 Graphics

Specifiche Ultra RTX

Queste le specifiche per Ultra RTX per eseguire il gioco con alti FPS con una risoluzione 4K con il Ray Tracing attivo: