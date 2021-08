Call of Duty: Vanguard, in anteprima dalla Gamescom 2021 la missione Stalingrado - Estate

Meno di una settimana dopo l'annuncio globale di Call of Duty: Vanguard in Call of Duty: Warzone, Sledgehammer Games ha rivelato nuove informazioni alla Gamescom, un'anteprima al cardiopalma della sua campagna, con alcuni approfondimenti dall'attrice che interpreta una dei quattro personaggi principali, la cecchina sovietica Polina Petrova.

Oltre a mostrarci una delle missioni della campagna, questa intervista al Gamescom ha presentato anche l'attrice di una dei protagonisti del gioco: Laura Bailey nei panni della cecchina sovietica Polina Petrova. Tenente della 138esima Divisione Fucilieri dell'Armata Rossa, Petrova è ispirata alle cecchine che hanno aiutato gli alleati sul fronte orientale.

Spunti di lettura: Activision svela Call Of Duty Vanguard, al debutto il prossimo 05 Novembre (2021)

"La cosa che mi ha colpito di più quando ho iniziato a interpretare Polina, è il suo coraggio", ha detto Bailey. "Non ha più niente da perdere, quindi riesce a dedicarsi completamente alla missione che le viene assegnata. Non ha paura di niente. Niente può farla scappare. Non avrebbe dovuto combattere una guerra. Inizialmente avrebbe dovuto essere un'infermiera e occuparsi dei soldati feriti in battaglia. Ma quando si è scatenato l'inferno a Stalingrado, non ha esitato a farsi avanti. E alla fine è diventata una delle cecchine più letali del conflitto."

Puoi guardare l'intervento di Laura Bailey e del direttore creativo della campagna di Sledgehammer Games, David Swenson, su Vanguard alla Gamescom qui:

Anteprima della missione della campagna di Call of Duty: Vanguard — Stalingrado - Estate

Durante la Gamescom, Sledgehammer Games ha mostrato la missione "Stalingrado - Estate" direttamente dalla campagna del gioco. Posizionata nella parte centrale della storia per giocatore singolo, "Stalingrado - Estate" racconta l'invasione iniziale della città: tramite il punto di vista di Polina assistiamo alla distruzione della sua famiglia, della sua casa e della sua vita proprio davanti ai suoi occhi. Questo la trasformerà nella letale cecchina che si ergerà in difesa della sua patria.

"I giocatori potranno vedere la città prima dell'invasione nell'estate del 1942", dice Swenson riguardo alle missioni ambientate sul fronte orientale, "e vivere in questa meravigliosa città durante l'estate, prima della guerra. I giocatori torneranno in città anche alla fine del conflitto di 6 mesi, nell'inverno del 1943. Qui potranno combattere nei paesaggi innevati dell'inverno russo, un panorama davvero iconico della Seconda Guerra Mondiale."

Nella parte di gioco mostrata alla Gamescom, vediamo una soldatessa, Polina Petrova, traumatizzata e ricoperta dalle macerie in seguito a un attacco aereo che ha ucciso o disperso tutti i suoi compagni. Trascinandosi fino in superficie, riesce a tornare in sé e a capire cosa fare per sconfiggere gli invasori: tornare a casa e salvare suo fratello Misha.

Come vediamo nel filmato, Petrova elimina furtivamente una squadra di ricerca nemica, salva degli ostaggi e riesce a raggiungere i tetti sulla strada di ritorno verso il suo appartamento. Lì, sul pavimento freddo, trova l'arma che l'ha aiutata a eliminare decine di unità di fanteria dell'Asse nella sua carriera da cecchina: un fucile di precisione che lei chiama Requiem.

Quest'arma sarà la chiave per salvare un gruppo di civili tenuti in ostaggio, ma a questo punto la sua copertura è saltata. Eliminando i rinforzi ed evitando una fila di carri armati, l'operatore entra in un condotto d'aria solo per trovarsi ai piedi di un'altra guardia. Rimane in silenzio per poterlo assassinare furtivamente, ma la rabbia accumulata dopo che gli invasori le hanno distrutto casa esplode all'improvviso. Subito dopo aver eliminato un'altra guardia, accende una bomba Molotov, la lancia in mezzo a tre guardie e ne colpisce un'altra con il calcio del fucile.

Poi la situazione si scalda: arrivano diversi soldati con l'obiettivo di prendere Polina viva o morta, ma la cecchina d'élite della 138esima Divisione Fucilieri li elimina tutti uno dopo l'altro... fin quando non viene avvolta dal fumo e un nemico sconosciuto non le fa perdere i sensi.

Questo è solo un assaggio del livello completo mostrato... dopo abbiamo una panoramica da 10.000 metri d'altezza su altri tre fronti della campagna del gioco: dai lanci con il paracadute sopra la Francia ai duelli aerei sopra le Isole Midway, passando per gli attacchi alle forze d'invasione in Nord Africa. Da ora arriveranno tante nuove informazioni e filmati di gioco di Call of Duty: Vanguard fino alla data d'uscita del 5 novembre.