Candle Knight, annunciato un nuovo trailer e la data di uscita

È stato appena annunciato che il gioco d'azione e di avventura messicano in 2.5D Candle Knight uscirà ufficialmente il 20 gennaio 2023 e, per festeggiare, è stato pubblicato un nuovo trailer e una demo giocabile su Steam.

Sfrutta la tua fiamma per sconfiggere le minacciose creature che si nascondono nelle ombre di un castello in rovina, usa il sistema di difficoltà dinamico a tuo vantaggio, attraversa impegnative sezioni in stile platform e risolvi enigmi criptici all'interno di dipinti surreali in questo platform d'azione e avventura in 2.5D.

Oltre a tutto questo, Candle Knight si è recentemente aggiudicato un posto di qualificazione nel prestigioso Nordic Game Discovery Contest (NGDC), concorso giunto alla sua sesta edizione. La vittoria è stata annunciata di recente durante il BIG Festival in Brasile e la sesta stagione di NGDC Grand Finals si terrà a novembre.

"Quando ho saputo che Candle Knight aveva vinto il concorso, sono rimasto a bocca aperta. Non riuscivo a smettere di pensare a tutto l'impegno che il nostro team aveva dedicato al progetto e alla strada che aveva percorso. Questo momento segna un'enorme pietra miliare per il nostro gioco e conferma tutto l'amore e il duro lavoro che speriamo tutti i giocatori possano percepire", afferma André Torres, direttore degli effetti speciali di Dracma Studios.

In attesa dell'uscita di Candle Knight, è già possibile iscriversi alla wishlist su Steam o provare la nuova fantastica demo. Potete trovare Candle Knight su Steam qui: