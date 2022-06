Capcom Showcase: svelate nuove informazioni su Resident Evil, Exoprimal, Monster Hunter e molto altro

Capcom, sviluppatore e publisher di videogiochi di fama mondiale, ha fornito durante il Capcom Showcase andato in onda questa notte, maggiori dettagli sulla sua entusiasmante lineup di titoli in arrivo. All'inizio dello showcase digitale sono state svelate nuove informazioni sulle sfide che attendono i giocatori nell'imminente lancio del 30 giugno 2022 di Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Lo show ha visto anche l'inclusione di alcune novità sul mondo di Resident Evil, tra cui Resident Evil Village Gold Edition e la sua Winters’ Expansion, oltre alla sorprendente uscita di tre titoli di Resident Evil migliorati e uno sneak peek esteso di Resident Evil 4, svelato recentemente. Una nuova ondata di dinosauri è stata segnalata per Exoprimal attraverso il Closed Network Test in arrivo il prossimo mese. Infine gli spettatori hanno assistito agli annunci relativi ad altri titoli Capcom molto attesi, tra cui Street Fighter 6, Capcom Fighting Collection e Capcom Arcade 2nd Stadium.

Resident Evil, nuovi contenuti in arrivo per il franchise

Tutti coloro che bramano l’oscurità hanno avuto un primo assaggio del tanto atteso DLC di Resident Evil Village. La Winters’ Expansion arriverà il 28 ottobre 2022 su tutte le piattaforme disponibili. Il nuovo contenuto include una modalità in terza persona per la campagna, The Mercenaries Additional Orders con nuovi livelli e personaggi giocabili come Chris Redfield, Heisenberg e Lady Dimitrescu; e una prosecuzione della storia in Shadows of Rose. Ambientata 16 anni dopo gli eventi di Resident Evil Village, questa nuova storia segue Rose Winters, la figlia del protagonista principale Ethan, mentre combatte con i suoi terrificanti poteri. I giocatori devono esplorare e sopravvivere in un regno deformato e misterioso all'interno della coscienza del Megamicete in cerca di una cura. Resident Evil Village Gold Edition, un bundle che include Winters’ Expansion e il gioco base, sarà inoltre disponibile il 28 ottobre 2022 nei formati fisico e digitale per PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One, Steam, e Stadia. Resident Evil Re:Verse, un'esperienza multiplayer gratuita per i giocatori di Resident Evil Village, sarà disponibile nella stessa data. Il Producer di Resident Evil Village, Tsuyoshi Kanda, ha anche svelato che la storia principale del gioco è ora in produzione per PlayStationVR2 e Mac.

Anche i fan del titolo recentemente annunciato Resident Evil 4 sono stati fortunati, poiché il Director Yasuhiro Ampo e il Producer Yoshiaki Hirabayashi hanno parlato della rivisitazione moderna del classico del 2005. Il team di sviluppo mira a rafforzare gli elementi chiave di solitudine e paura dei nemici accecati dal fanatismo della versione originale; quando il titolo survival horror ricco di azione ritornerà il 24 marzo 2023.

Fino ad allora, i giocatori possono affondare i denti in tre giochi migliorati di Resident Evil. Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 biohazard arrivano oggi su PlayStation 5 e Xbox Series X|S con risoluzione 4K, ray tracing, frame rate elevato e audio 3D. Queste funzionalità all'avanguardia offrono un'esperienza più vivida, fluida e coinvolgente. Il feedback tattile DualSense e il supporto del trigger adattivo sono disponibili anche su PlayStation 5. I giocatori PlayStation 4 e Xbox One possono eseguire l'aggiornamento senza costi aggiuntivi tramite il digital upgrade program e Smart Delivery. Oggi sono disponibili anche le patch per PC per tutti e tre i titoli.

Exopprimal: previsto un attacco di dinosauri all'orizzonte

La prima opportunità per respingere sciami di dinosauri in Exoprimal, una nuovissima IP di Capcom, arriva il mese prossimo. Registrati oggi per avere la possibilità di partecipare al closed network test su Steam per PC questo luglio ed essere tra i primi Exofighter a provare questo gioco d'azione a squadre prima che venga distribuito nel 2023.

Prima di indossare un’armatura da combattimento meccanizzata e prepararsi alla lotta, il Director di Exoprimal, Takuro Hiraoka , ha presentato ai giocatori un briefing sulla modalità dinamica di gioco principale, Dino Survival. In questa esperienza multiplayer, due squadre di cinque Exofighter gareggiano per completare gli ordini assegnati dal Leviathan, la sinistra intelligenza artificiale dietro gli attacchi dei dinosauri. Le squadre devono completare le missioni prima dei loro rivali per vincere, rimanere in vita e continuare a cercare un modo per sfuggire ai giochi mortali del Leviathan.

Un nuovo trailer ha anticipato una selezione di obiettivi che compongono Dino Survival. Questi includono VTOL Defense, dove le squadre difendono gli aerei abbattuti dagli assalti dei dinosauri, e Omega Charge, che introduce un enorme martello che gli Exofighter potranno brandire per cancellare i bersagli. Il video ha anche svelato due nuove Exosuit di classe Assault assolutamente armate fino ai denti. Barrage, un bombardiere in fiamme e il cecchino armato di cannone Vigilant si uniscono a un arsenale crescente di tute futuristiche che le squadre possono scambiare al volo per coordinare e superare qualsiasi sfida. Mentre molte occasioni mettono i giocatori contro orde di dinosauri, ce ne sono altre in cui si scontrano direttamente con squadre avversarie e persino alcune in cui squadre rivali devono unirsi per abbattere nemici comuni, come il contorto Neo Tyrannosaurus.

Monster Hunter Rise: Sunbreak splende verso l'imminente lancio

Il Producer della serie Monster Hunter, Ryozo Tsujimoto, ha aperto il Capcom Showcase con un nuovo e splendente trailer di Monster Hunter Rise: Sunbreak. Il video presenta una rivitalizzazione dell'area della giungla dalla seconda generazione di giochi di Monster Hunter, ha accolto nuovamente Espinas the Thorn Wyvern di Monster Hunter Frontier, e ha visto l'arrivo frenetico della bestia ammiraglia di Monster Hunter 4 Ultimate, Gore Magala.

I cacciatori possono provare un primo assaggio dell'azione con una demo gratuita di Monster Hunter Rise: Sunbreak pubblicata dopo le 04:00 CEST del 14 giugno 2022 per Nintendo Switch e Steam. I preordini digitali sono ora disponibili su entrambe le piattaforme e prevedono un set di armature a strati Palamute e Palico bonus.

I cacciatori desiderosi di rintracciare il prossimo aggiornamento dei contenuti oltre il lancio del 30 giugno 2022 possono aspettarsi il ritorno di Lucent Nargacuga, la Wyvern Rapida della Luna, ad agosto con l'iconica Arena Forlorn. Oltre a tutto questo, sono previsti più contenuti per Monster Hunter Rise: Sunbreak questo autunno, inverno e nel prossimo anno.

Arrivano nuove sfide

Il Director di Dragon’s Dogma, Hideaki Itsuno, si è unito allo show per ringraziare i fan mentre il franchise d'azione open world celebra il suo decimo anniversario. Uno speciale video messaggio dedicato da parte del team arriverà alla fine di questa settimana, quindi l'appuntamento è previsto per la mezzanotte del 17 giugno 2022 sul canale YouTube di Dragon’s Dogma.

Lo show ha visto la partecipazione di altri giochi tra cui:

Street Fighter 6 – La prossima evoluzione dell'amato franchise di picchiaduro di Capcom accoglie nuovi sfidanti nel 2023 con nuovi straordinari effetti visivi, meccaniche di battaglia, opzioni di controllo, personaggi, funzionalità di commento in-game e una modalità storia rivoluzionaria

– La prossima evoluzione dell'amato franchise di picchiaduro di Capcom accoglie nuovi sfidanti nel 2023 con nuovi straordinari effetti visivi, meccaniche di battaglia, opzioni di controllo, personaggi, funzionalità di commento in-game e una modalità storia rivoluzionaria Capcom Fighting Collection – Un'antologia di 10 classici giochi arcade competitivi arricchiti con versioni multiplayer online, arriverà in tutto il mondo il 24 giugno 2022

– Un'antologia di 10 classici giochi arcade competitivi arricchiti con versioni multiplayer online, arriverà in tutto il mondo il 24 giugno 2022 Capcom Arcade 2nd Stadium – La collection arcade ritorna carica di azione retrò con un bundle di 32 amati titoli arcade, in arrivo il 22 luglio 2022

Ulteriori aggiornamenti sui prossimi titoli Capcom arriveranno nel corso dell’anno.