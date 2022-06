Celly annuncia la collaborazione con Treedom, un gesto per l’ambiente e per chi lo vive

Celly – marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet – annuncia una collaborazione con Treedom, il primo sito web che consente di piantare alberi a distanza e seguirne online la storia.

“Nato dalla volontà di supportare stili di vita più sostenibili e la realizzazione di scelte di acquisto nella quotidianità che guardano anche alla salute dell'ambiente, il progetto Planet di Celly – lanciato pochi mesi fa – è pensato per chi, anche nella protezione quotidiana dei propri dispositivi tecnologici cerca un’opzione più sostenibile per l’ambiente, senza rinunciare al massimo della sicurezza e del design” ha dichiarato Stefano Bonfanti, Head of Sales and Marketing di Celly.

“Ed è proprio a pochi mesi dal lancio di questa iniziativa che Celly ha deciso di confermare e rafforzare il proprio impegno per il pianeta unendo le forze con Treedom, realtà fondata nel 2010 e che dal 2014 fa parte delle Certified B Corporations, il network di imprese che si contraddistinguono per elevate performance ambientali e sociali”.

Ha preso vita così la foresta Celly che si popolerà di alcune migliaia di nuovi alberi, con l’ambizione di apportare benefici non solo all'ambiente, ma anche alle persone che lo abitano. Infatti, il progetto si sviluppa grazie alla collaborazione di Treedom con ONG e comunità locali sia per selezionare gli alberi più adatti all’ecosistema in cui verranno inseriti, sia per realizzare benefici sociali per le comunità locali che partecipano e danno vita al progetto - community building, formazione e assistenza tecnica che si tradurranno nel lungo periodo in risorse alimentari ed opportunità economiche.

Ogni albero su Treedom è geolocalizzato, fotografato e ha la sua pagina online su Treedom, dove chi lo custodisce a distanza potrà seguire gli aggiornamenti sul progetto agroforestale di cui fa parte.

La collaborazione con Treedom rappresenta una milestone importante del suo impegno per la sostenibilità, che si traduce anche in azioni concrete trasversali alla propria offerta. L’azienda ha infatti lanciato a Mobile World Congress 2022 la collezione di cover Planet – realizzata in TPU al 100% riciclato – dando il via a una produzione sostenibile di prodotti certificati dal Global Recycled Standard, che non solo garantisce l’impiego di materiali riciclati ma assicura anche la conformità a specifici criteri ambientali e sociali in tutte le fasi della produzione. La gamma, inoltre, è totalmente eco-friendly, anche nell’imballaggio, essendo al 100% priva di plastica.

Le cover per smartphone – compatibili con iPhone 13 e iPhone 13 Pro e con Samsung S22 – rappresentano la prima espressione di questa nuova linea e sono realizzate in TPU morbido al tatto e al 100% riciclato.