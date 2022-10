Celly presenta al Lucca Comics & Games la nuova collezione dedicata al mondo gaming in collaborazione con Sparco

Celly – marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet – presenta alla più grande fiera italiana del fumetto e dei giochi una nuova collezione esclusiva in collaborazione con Sparco, brand torinese partner delle più importanti case automobilistiche e player di rilievo nel settore dei simulatori di guida virtuali. Dedicata a tutti i gamer in cerca di sessioni adrenaliniche e immersive, è un elogio allo stile sportivo e all’avanguardia di Sparco, nonché alla lunga esperienza di Celly nella produzione di accessori tecnologici di alta qualità. Cuffie, mouse, tastiere, casse e microfoni, ma anche zaini e organizer, accompagneranno gli appassionati di videogiochi in ogni loro avventura, amplificando il potenziale dei loro dispositivi.

“Siamo lieti di partecipare al Lucca Comics & Games con una collaborazione che arricchisce ulteriormente la nostra offerta di prodotti dedicati al gaming e che ben esprime i valori che contraddistinguono Celly e che ci rendono affini a Sparco: lo stile 100% italiano, la ricerca dell’eccellenza e la costante attenzione alla qualità e all’evoluzione tecnologica. Con questa collezione vogliamo soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati di videogame, più di 15 milioni solo in Italia, per accompagnarli nella loro quotidianità e offrire loro postazioni di gioco personalizzate ed esperienze ancora più immersive” dichiara Stefano Bonfanti, Head of Sales and Marketing di Celly.

CUFFIE: con filo o wireless per un’esperienza come a bordo pista

Con uno stile che ricorda quelle indossate dai Team Principal delle scuderie del motorsport, la gamma è composta da quattro diversi modelli di cuffie, due con filo e due wireless, per soddisfare le differenti esigenze dei giocatori.

DYNAMIC sono cuffie cablate pensate per coloro che si stanno avvicinando al gaming e cercano una soluzione accessibile, senza tralasciare la funzionalità e l’estetica: grazie al microfono regolabile offrono un’alta sensibilità e le luci led Rainbow incorporate sono garanzia di un design mai banale. Per i gamer instancabili, Sparco e Celly propongono il modello HAZARD, anch’esso con filo e in grado di donare un’ottima qualità del suono e un massimo comfort di ascolto, anche durante le sessioni più lunghe.

Se si cerca una completa libertà di azione, le due nuove proposte wireless sono l’alleato vincente. Con un microfono incorporato flessibile e di alta qualità, le cuffie SPEED garantiscono la migliore esperienza di gioco da ogni postazione; mentre, per chi non vuole mai premere il tasto “pausa”, il modello RACE con microfono rimovibile è la soluzione ideale, capace di garantire un tempo di riproduzione di 20 ore e un tempo di standby di 100 ore.

I quattro modelli di cuffie saranno disponibili a partire da novembre al seguente prezzo al pubblico consigliato: DYNAMIC a partire da 29,99 €; HAZARD a partire da 49,99 €; SPEED a partire da 59,99 €; RACE a partire da 89,99 €.

MOUSE: con filo o wireless per vincere ogni partita

I giocatori da PC conoscono bene il contributo che apporta un buon mouse nei tornei più difficili e i tre nuovi modelli di Celly sono i compagni di squadra ideali per vincere ogni partita.

HIVE e LINE sono due mouse cablati dal design accattivante: il primo accompagna gli amanti dei videogiochi in ogni sfida con stile e con uno scorrimento fluido; il secondo garantisce precisione e velocità di risposta fino a 5 milioni di click. Inoltre, per chi è alla ricerca di una soluzione wireless ma non vuole rinunciare alle prestazioni, Celly e Sparco hanno realizzato CLUTCH, un mouse senza fili alimentato con batteria al litio da 400 mAh.

I tre modelli di mouse saranno disponibili a partire da novembre al seguente prezzo al pubblico consigliato: HIVE a partire da 19,99 €; LINE a partire da 24,99 €; CLUTCH a partire da 39,99 €.

TASTIERE: per il massimo delle performance senza rinunciare al design

Non solo mouse per gli appassionati dei giochi da computer, sono disponibili anche due diverse tastiere per dire addio al keyboard ghosting.

I gamer alla ricerca di ottime prestazioni a un prezzo accessibile saranno soddisfatti da GHOST, la nuova tastiera con retroilluminazione Rainbow e 19 tasti anti-ghosting; mentre, per coloro che preferiscono avere ogni tasto in prima battuta, la gamma comprende anche una versione full size: STEALTH. Il modello a membrana con tastierino numerico presenta ben 12 modalità di illuminazione per incrementare le performance di gioco senza rinunciare al design.

I due modelli di tastiere saranno disponibili a partire da novembre al seguente prezzo al pubblico consigliato: GHOST a partire da 39,99 €; STEALTH a partire da 49,99 €.

CASSE GAMING: per un’esperienza di gioco a tutto volume

Emozioni forti e note profonde fanno da sottofondo a ogni partita e per vivere un’esperienza senza eguali Celly e Sparco hanno realizzato due diverse casse da gaming.

HEADLIGHT sono una coppia di altoparlanti dal design ricercato ma compatto che si collegano al computer tramite la porta USB 2.0 per godere di una riproduzione audio elaborata digitalmente in modo uniforme. Per i gamer che vogliono tuffarsi in un’esperienza ancora più immersiva, Celly e Sparco hanno creato HEADLIGHT PRO: casse con subwoofer e una risposta in frequenza di 150- 20.000 Hz, progettate per offrire il massimo della potenza audio.

I due modelli di casse gaming saranno disponibili a partire da novembre al seguente prezzo al pubblico consigliato: HEADLIGHT a partire da 24,99 €; HEADLIGHT PRO a partire da 49,99 €.

MICROFONO: l’accessorio indispensabile per ogni streamer

Chi effettua lo streaming durante le sessioni di gioco sa quando sia indispensabile utilizzare delle periferiche di qualità, per questo la collezione si arricchisce con un microfono di alta gamma, il must-have di ogni diretta.

Il nuovo microfono da gaming è semplice da utilizzare e offre tutto il necessario per le partite in co-op, come un ampio range di risposta in frequenza e una chiarezza vocale superiore. Con STAR sarà possibile interagire al meglio con la propria community o con i propri compagni di squadra grazie a una comunicazione cristallina e un suono della voce naturale.

Il microfono sarà disponibile a partire da novembre al seguente pubblico consigliato: STAR a partire da 49,99 €.

ZAINI E ORGANIZER: le passioni sono a portata di mano

Un vero amante dei videogiochi non rinuncia mai ai suoi titoli preferiti, neanche in viaggio. Per questo la collezione si completa con due idee pratiche e originali per avere le proprie passioni sempre con sé.

Lo zaino FUEL è la soluzione ideale per non rinunciare ai videogames neanche in vacanza. Dotato di un’agevole tasca frontale con chiusura verticale e di una interna perfetta per laptop, racchiude la massima comodità in piccole dimensioni. Infine, chi desidera riporre con cura i propri accessori gaming vedrà i suoi desideri realizzarsi con TORTOISE: un organizer di media grandezza, con pratici scomparti interni per ordinare al meglio dispositivi elettronici, cavi e altri oggetti utili.

Lo zaino e l’organizer saranno disponibili a partire da novembre al seguente prezzo al pubblico consigliato: FUEL a partire da 49,99 €; TORTOISE a partire da 24,99 €