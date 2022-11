Celly torna a EICMA con i suoi supporti per smartphone dedicati al mondo della mobilità

Celly – marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet – torna all’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori con i suoi supporti per smartphone pensati per il mondo delle due e quattro ruote. In particolare, Celly propone quattro differenti sistemi di aggancio per supporti ultra-resistenti in grado di rispondere a ogni esigenza: la collezione Snap con un resistente fissaggio a incastro, la gamma Ghost caratterizzata da testine magnetiche, gli accessori Mag che sfruttano la tecnologia MagSafe e la linea Mount perfetta per ogni vettura. Comodi e pratici, tutti i prodotti assicurano un fissaggio perfetto del device anche durante i viaggi più avventurosi, per disporre di smartphone sempre performanti.

“Da sempre il nostro obiettivo è quello di progettare accessori che possano amplificare il potenziale dei dispositivi elettronici, per questo siamo felici di partecipare a EICMA con un ampio assortimento di supporti per smartphone pensati per accompagnare le persone in ogni loro viaggio”, commenta Stefano Bonfanti, Head of Sales and Marketing di Celly. “Ci troviamo in un momento storico in cui la tecnologia è diventata sempre più pervasiva e i cellulari sono oggi uno strumento fondamentale anche per facilitare gli spostamenti in moto o auto. In questo contesto, ‘sicurezza’, ‘resistenza’ e ‘innovazione’ diventano le parole chiave e i desiderata dei consumatori, nonché i tratti distintivi che hanno guidato la realizzazione dei nostri prodotti”.

Snap: massima resistenza e sicurezza, anche nelle avventure off-road

Snap è la collezione di supporti realizzata da Celly con sistema di fissaggio a incastro e aggancio extra-sicuro per garantire la massima stabilità e resistenza del dispositivo mobile su qualsiasi strada e qualsiasi mezzo. Questa caratteristica rende i prodotti della collezione i compagni ideali per gli amanti delle avventure off-road e dello sport all’aria aperta, ma anche per tutti quelli che hanno uno stile di vita attivo. Per fissare saldamente lo smartphone ai diversi tipi di supporti della gamma, è possibile scegliere tra una placca adesiva universale o una cover con sistema di aggancio integrato disponibile per i modelli di iPhone 13 e 13 Pro.

Gli accessori Snap sono molteplici e pensati sia per le due che per le quattro ruote: in auto, Snapvent si posiziona comodamente sulla bocchetta di aerazione e, grazie alla sua testina regolabile in inclinazione e all’aggancio dello smartphone sia in verticale che in orizzontale, è possibile modificare l’inclinazione e scegliere quella più comoda. Per i viaggi in moto, invece, è possibile scegliere tra Snapmirror – dotato di sistema di fissaggio allo specchietto – e Snapmotorbike, compatibile anche con i monopattini, che si applica a qualsiasi misura standard di manubri grazie al fissaggio con viti ultra-resistente; entrambi possono contare su di una testina regolabile in inclinazione e ruotabile a 360°. Infine, per godersi una passeggiata in bici e avere il proprio cellulare a portata di mano in totale sicurezza sono disponibili Snapbike, con sistema di fissaggio al manubrio, e Snapflex, arricchito di custodia touch waterproof removibile con chiusura a zip, adatta per smartphone fino a 6,9”. Entrambi sono compatibili con tutte le misure standard di manubri, anche quelli dei monopattini.

La collezione Snap è disponibile al seguente prezzo al pubblico consigliato: Snapvent 24,99 €; Snapmirror 39,99 €; Snapmotorbike 39,99 €; Snapbike 29,99 €; Snapflex 49,99 €.

Ghost: 6 magneti ultra-forti come compagni di viaggio

Oltre al fissaggio a incastro, Celly ha creato una vasta gamma di supporti magnetici, eleganti e semplici da utilizzare. La gamma Ghost si compone, infatti, di supporti universali in grado di adattarsi a qualsiasi dispositivo mobile e, grazie alla particolare tecnologia a 6 magneti, garantire una presa estremamente forte e resistente a qualsiasi percorso.

Chi viaggia spesso in auto e cerca un’evoluzione dei tradizionali supporti magnetici vedrà i suoi desideri realizzarsi con Ghostsuperplus: dotato di una forza e una resistenza fuori dal comune, dispone di una pratica clip, regolabile tramite vite e compatibile con la maggior parte delle bocchette di aerazione. La testina regolabile a 360° consente di modificare l’angolazione dello smartphone a piacimento e i 6 magneti ultra-forti assicurano una presa salda su qualsiasi strada. A chi cerca elevate prestazioni a un prezzo contenuto, Celly risponde con Ghostsupervent: in questo caso la testina non è orientabile, ma i magneti garantiscono la stessa ottima tenuta dello smartphone anche su strade accidentate. Da posizionare su qualsiasi superficie piatta e liscia per guidare in sicurezza e senza preoccupazioni, Ghostsuperfix è il perfetto complemento d’arredo di ogni vettura (e non solo); mentre, per gli automobilisti che amano avere lo smartphone a portata di vista, senza dover neppure abbassare lo sguardo, Celly propone Ghostsuperdash e Ghostsuperflex: entrambi caratterizzati da una comoda ventosa e da una testina regolabile a 360°, si adattano perfettamente alle esigenze di ogni guidatore. Ideali per il parabrezza o il cruscotto, il primo dispone di un braccio estendibile fino a 10,5 cm; mentre, il secondo modello di un supporto flessibile che raggiunge ben 14 cm.

La collezione Ghost è disponibile al seguente prezzo al pubblico consigliato: Ghostsuperplus 24,99 €; Ghostsupervent 19,99 €, Ghostsuperfix 14,99 €; Ghostsuperdash 29,99 €; Ghostsuperflex 29,99 €.

Mag: ancora più tecnologia, ancora più praticità per i cultori di Apple

Sempre con aggancio magnetico e perfetti per gli appassionati della Big Tech di Cupertino, la Mag Collection di Celly sfrutta appieno la potenzialità della tecnologia MagSafe, che caratterizza gli ultimi modelli di iPhone a partire dal 12, per un alloggiamento più facile e sicuro degli smartphone. Il magnete circolare che caratterizza la gamma assicura che il dispositivo resti saldamente in posizione, agganciandosi automaticamente al modulo magnetico del device.

Pensati per chi non rinuncia né alla tecnologia né alle quattro ruote, GhostMag e GhostMagCharge si adattano perfettamente agli ultimi modelli iPhone, garantendo la massima stabilità del cellulare ad ogni curva. Il primo si caratterizza per una presa sicura, anche in caso di guida sportiva, grazie alla placca metallica aggiuntiva che lo rende compatibile anche per altri modelli di smartphone; il secondo, invece, combina la funzione di supporto a quella di caricatore wireless con una potenza fino a 15 W per non restare mai senza energia mentre si è in strada. Per chi cerca invece un supporto altamente versatile, da usare sia in ufficio sia durante i propri spostamenti, Celly ha ideato MagStandCharge. Il modello si scompone facilmente in tre diversi supporti magnetici con ricarica wireless: un comodo magnete da posizionare su ogni superficie metallica, uno stand da scrivania e un pratico supporto da auto che si fissa alle ventole di areazione.

La collezione Mag è disponibile al seguente prezzo al pubblico consigliato: GhostMagCharge 39,99 €; GhostMag 29,99 €; MagStandCharge 39,99 €.

Mount: design minimal, presa decisa per chi non rinuncia ai grandi classici

Fissaggio a incastro e ancoraggio magnetico, ma anche supporti con chiusura meccanica tra quelli realizzati da Celly: la collezione Mount si compone di modelli capaci di “abbracciare” smartphone e tablet grazie alle stabili alette bloccanti che caratterizzano la gamma.

Chi in auto desidera posizionare comodamente il proprio smartphone alla bocchetta di areazione, può scegliere tra Mountvent, Mountvent360 e Mountventplus. Il primo e il secondo sono una soluzione minimal e smart: grazie al sistema Auto-lock è possibile collocare facilmente il device e bloccarlo in totale sicurezza grazie alla chiusura automatica delle alette gommate; il terzo, invece, è dotato di tecnologia Auto-release che consente di aprire in modo automatico le alette per rendere ancora più semplice e pratico il posizionamento del cellulare sul supporto. Ancora più tecnologico e versatile, Mountcharge15 si compone di una basetta intercambiabile: non solo una clip per le griglie di areazione, ma anche una ventosa adatta al fissaggio sul parabrezza o sul cruscotto. In aggiunta, il modello presenta un sensore che riconosce la prossimità dello smartphone – in modo che le alette laterali si aprano e chiudano automaticamente all’avvicinarsi del dispositivo – nonché la feature di ricarica Wireless. Per fissare il supporto al cruscotto o al parabrezza e orientare lo smartphone in totale libertà, sono ideali i modelli con suzione d'aria, come Mountdash, Mountext e Mountflexplus. Tutti e tre sono dotati di una ventosa che ne permette l’utilizzo su qualsiasi superficie piana dell’auto e di una testina regolabile a 360°. I modelli Mountdash e Mountext assicurano una presa ferma del dispositivo grazie al sistema Auto-lock e con il secondo, inoltre, è semplice scegliere l’angolatura dello smartphone preferita grazie al suo braccio ruotante (180°) e estendibile (fino a 2,5 cm). Per chi cerca ancora più libertà e comfort, Mountflexplus è un supporto con braccio flessibile lungo 14 cm che permette una visione del device in ogni angolo della vettura. Infine, per far felici anche i passeggeri dei sedili posteriori, la gamma si completa con supporto per poggiatesta dedicato ai tablet, Mountbacktab.

La collezione Mount è disponibile al seguente prezzo al pubblico consigliato: Mountvent 9,99 €; Mountvent360 14,99 €; Mountventplus 19,99 €; Mountcharge15 59,99 €; Mountdash 14,99 €; Mountext 19,99 €; Mountflexplus 24,99 € e Mountbacktab 24,99 €.