Chi è il vero nemico in The Dark Pictures Anthology: House of Ashes?

Dettagli Scritto da PR Categoria: Flash News Pubblicato: 26 Agosto 2021

All’ombra delle montagne Zagros un’unità militare ha uno scontro a fuoco con le forze irachene. Il risultato di questa battaglia è una scossa sismica che fa cadere entrambi gli schieramenti nelle rovine sepolte di un tempo Sumero. Spunti di lettura:

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes arriva il 22 Ottobre (2021) Con tutte le comunicazioni interrotte, i nostri protagonisti sono intrappolati in un terrificante mondo sotterraneo che dovranno esplorare per poter fuggire, inconsapevoli che qualcosa di antico e malefico si è risvegliato e ha trovato nuove prede da cacciare. In questo terribile sottosuolo dovrai chiederti chi sia il tuo vero nemico. I mostri che si nascondono nelle tenebre o le altre persone intrappolate con te? Metterai da parte le rivalità per fronteggiare un nemico comune? Decisioni difficili dovranno essere prese...e le conseguenze potrebbero essere mortali. I fan con lo sguardo più attento potrebbero notare nel trailer un messaggio nascosto che porta a uno sito web speciale pieno dei segreti e della lore di House of Ashes! The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror stand-alone di stampo cinematografico, pensati per assicurare un’esperienza terrificante su base regolare. I giochi non sono connessi tra di loro e ognuno ha una nuova storia, ambientazione e cast.

Esplora momenti di tensione e terrore da solo oppure con un amico online nella modalità Storia Condivisa o con fino a 5 giocatori sullo stesso divano nella modalità Serata al Cinema.