Chieftec amplia la serie di alimentatori 80Plus Gold Polaris con i modelli da 850W fino a 1250W

CHIEFTEC, un marchio affermato a livello mondiale per chassis e alimentatori affidabili per PC, annuncia il rilascio di tre nuovi modelli per la sua fortunata serie di alimentatori 80PLUS Gold Polaris. I modelli da 850 e 1050 watt saranno disponibili a maggio, con la versione da 1250 watt prevista per la disponibilità nel terzo trimestre del 2021.

Basandosi sulle stesse caratteristiche tecniche dei modelli Polaris esistenti, i modelli sono dotati di convertitori halfbridge LLC con tecnologia DC-DC, mentre la gestione dei cavi completamente modulare garantisce un processo di costruzione pulito e organizzato. I cavi CPU e scheda madre lunghi 650 mm assicurano che questi alimentatori funzionino bene anche con sistemi più grandi.

Una differenza fondamentale di questi modelli di wattaggio più elevato, oltre all'alimentazione e ai cavi, è rappresentata dalle ventole silenziose FDB da 140 mm, che dovrebbero consentire un funzionamento più silenzioso mantenendo al contempo freddi questi potenti alimentatori.