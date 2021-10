CHIEFTEC introduce il case SCORPION 3 White Edition

CHIEFTEC presenta Scorpion 3 White Edition, un case da gioco ATX Tower. Basandosi sulle solide fondamenta del Chieftec Scorpion 3, la nuova versione bianca offrirà ai giocatori che desiderano un case per distinguersi dalla massa la selezione ideale, senza rinunciare alla qualità, funzionalità e compatibilità di un case ATX completamente compatibile. 2x HDD da 3,5", 2x SSD da 2,5", supporto per schede grafiche lunghe, supporto per radiatore superiore e una facile gestione dei cavi sono tutte caratteristiche su cui gli utenti possono contare.

Con l'estetica ben accolta delle ventole Rainbow 4x A-RGB preinstallate (Chieftec Tornado Fans) che possono essere controllate tramite M/B Sync grazie all'hub controller incluso o indipendentemente tramite telecomando, così come il frontale in vetro temperato e pannelli laterali, lo Scorpion 3 White offrirà uno stile inconfondibilmente unico.

La disponibilità del case Scorpion 3 White Edition di CHIEFTEC è prevista per il corrente mese di ottobre.

