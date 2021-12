CHIEFTEC lancia il nuovo case STALLION 3 GP-03B-OP

CHIEFTEC è orgoglioso di presentare la nuova iterazione della serie di torri da gioco di grande successo Stallion: The Stallion 3.

L'ultima versione è dotata di molte funzionalità aggiornate, come un frontale in rete, 4 ventole ARGB arcobaleno della serie Tornado, un pannello laterale in vetro per una facile installazione, oltre a un supporto GPU più elegante e sottile all'interno.

Le specifiche tecniche dello chassis stesso rimangono invariate con supporto E-ATX M/B, supporto per radiatore da 360 mm nella parte anteriore, supporto per radiatore da 240 mm nella parte superiore, 2x HDD da 3,5" e supporto per 4x SSD da 2,5".

