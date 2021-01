Chieftec presenta le nuove ventole A-RGB della serie NOVA

Dopo il successo del lancio di case da gioco e alimentatori sin dal suo inizio nel 2019, CHIEFTRONIC, il sottomarchio focalizzato sul gioco di CHIEFTEC, è orgoglioso di presentare la ventola NOVA A-RGB, disponibile a febbraio 2021.

Con NOVA, Chieftronic amplia ulteriormente il proprio portafoglio di prodotti di gioco. La ventola NOVA A-RGB di Chieftronic è dotata di una splendida illuminazione da un design a doppio anello per garantire un'illuminazione regolare e completa con 16 LED sull'anello interno e altri 16 LED sull'anello esterno.

Ulteriori elementi di design del telaio sull'anello esterno consentono al ventilatore Nova di distinguersi dalla massa e di impressionare visivamente. La ventola singola è dotata di un connettore PWM a 4 pin per alimentare e controllare la velocità della ventola tramite la scheda madre, nonché un connettore A-RGB a 3 pin + 5V per consentire il controllo tramite la maggior parte delle tecnologie di sincronizzazione della scheda madre tradizionali come ASUS AURA SYNC MSI MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK POLYCHROME SYNC, GIGABYTE RGB FUSION.

Le pale traslucide della ventola assicurano un trasferimento dell'illuminazione uniforme su tutta la ventola, mentre i cuscinetti antivibranti assicurano un funzionamento regolare e silenzioso.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.