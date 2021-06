Chivalry 2, disponibile il trailer di lancio in vista del debutto

Il trailer di lancio di Chivalry 2 è qui! Guardalo ora e osserva l'ultimo campo di battaglia medievale in azione mentre le spade si schiantano contro gli scudi in un combattimento su larga scala a 64 giocatori. Chivalry 2 verrà lanciato l'8 giugno 2021 per PC (su Epic Games Store), PlayStation4 e PlayStation5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il gioco sarà disponibile per fare il download e l'installazione da domenica 6 giugno alle 11:00 EDT per tutte le piattaforme.

Per i giocatori che cercano un'esperienza Chivalry 2 migliorata su PC, Tripwire Presents è anche lieto di annunciare che Chivalry 2 sarà trasmesso in streaming su GeForce NOW al momento del lancio. GeForce NOW è il servizio di cloud gaming di NVIDIA che attinge al fiorente ecosistema di giochi per PC trasmettendo in streaming dalle GPU NVIDIA a livello mondiale.

