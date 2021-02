Chivalry 2 sarà lanciato l'8 Giugno (2021), disponibile per il Pre-Order

Lo sviluppatore Torn Banner Studios ed il publisher Tripwire Presents, insieme al partner retail co-publisher Deep Silver, sono felici di annunciare che Chivalry 2 sarà lanciato l'8 Giugno, 2021 con supporto Cross-Play per PC (Epic Games Store), PlayStation4, PlayStation5, Xbox One e Xbox Series X/S. I gamer PC possono prenotare subito Chivalry 2 per avere accesso alla Beta Cross-Play che inizierà il 26 Marzo.

I pre-order della Chivalry 2: Day One Edition per PC & Console sono live da oggi presso retailer selezionati e offriranno, a chi prenoterà, la weapon skin "Royal Zweihänder". Sono aperti anche i pre-order digitali di Chivalry 2 per tutte le piattaforme e anch'essi offrono incentivi. Per maggiori dettagli visita il sito ufficiale.

"Il nostro team di sviluppo ha fatto tutto il possibile per creare il miglior gioco di combattimento medievale immaginabile", ha dichiarato Steve Piggott, Founder di Torn Banner. "Chivalry 2 offrirà tutto ciò che i fan del primo titolo hanno sognato e molto altro ancora, da un sistema di combattimento ricostruito da zero, a enormi miglioramenti in scala e grafica."

"Continuiamo ad essere colpiti dalla maestria e dalla creatività dei nostri partner di Torn Banner Studios", ha dichiarato John Gibson, CEO e Co-owner di Tripwire Interactive. "Hanno creato qualcosa di molto speciale con Chivalry 2, costruendo le basi per un gioco che consentirà ai giocatori di vivere epiche battaglie medievali su tutte e cinque le principali piattaforme di gioco negli anni a venire".

Previsto il 26 marzo, fino al 29 marzo, per PC (Epic Games Store) PlayStation4, PlayStation5, Xbox One e Xbox Series X / S Console, l'evento Cross-Play Closed Beta di Chivalry 2 offrirà ai fan la possibilità di sperimentare il campo di battaglia medievale definitivo prima del suo lancio globale multipiattaforma l'8 giugno.

Per ulteriori informazioni dallo sviluppatore Torn Banner Studios su cosa significhi un "vero sequel" per lo slasher medievale in prima persona che definisce il genere e per uno sguardo più da vicino alla prossima era del combattimento corpo a corpo, guarda il Dev Diary di Chivalry 2:

Maggiori dettagli sull'evento Cross-Play Closed Beta:

●Cross-Play attraverso tutte le piattaforme: il cross-play abbatte i confini tra PC e console, consentendo ai giocatori di affrontarsi sul campo di battaglia insieme, indipendentemente dalla piattaforma.

●Le dimensioni contano: sperimenta il caos di epici campi di battaglia medievali, lanciati in prima linea e sperimenta veri combattimenti su vasta scala che supportano fino a 64 giocatori progettati per catturare l'intensità e la portata di "La battaglia dei bastardi" di Game of Thrones.

●Padroneggia il tuo arsenale: il tuo arsenale si espande con il nuovo sistema di sottoclassi che offre più varietà che mai. Quattro classi base si espandono in 12 sottoclassi, tra cui lo Skirmischer, un ibrido corpo a corpo / a distanza, fino al Poleman, un combattente che tiene a bada i nemici con il corpo a corpo a lunga distanza.

●Il mondo è la tua arma: domina l'azione con una varietà di macchine d'assedio pesanti tra cui baliste, catapulte, trabucchi, arieti, trappole e altro. Utilizza le trappole per difenderti. Puoi persino infliggere danni con "oggetti trovati" sul campo di battaglia. Prova a buttare giù una tazza di idromele e sferra un colpo mortale con il calice vuoto o uccidi un nemico buttandogli in faccia un pollo in fiamme!

●Nuova mappa – The Siege of Rudhelm: in seguito al primo hands on di Chivalry 2 del PAX East 2020, vivi il ritorno della modalità Team Objective amata dai fan e unisciti alle squadre di attacco o di difesa mentre 64 giocatori si contendono il controllo di un castello ben fortificato.

●Molte modalità: oltre alla modalità Team Objective, i partecipanti alla closed beta possono anche affinare le loro abilità in una varietà di altre modalità, tra cui Team Deathmatch e Free-for-All.

Chivalry 2 è uno slasher multiplayer in prima persona ispirato a epiche battaglie medievali. I giocatori affronteranno l'azione in ogni momento iconico dell'era: con spade affilate, tempeste di frecce infuocate, tentacolari assedi al castello e altro ancora. Domina enormi campi di battaglia, mentre le catapulte fanno a pezzi l'avversario durante l'assedio di castelli, i villaggi vengono messi a fuoco e fiamme, per raggiungere gli obiettivi della squadra.

Migliorando l'originale Chivalry: Medieval Warfare, Chivalry 2 invita i giocatori a padroneggiare la lama con un nuovissimo e migliorato sistema di combattimento che combina colpi in tempo reale e un sistema di combo per accelerare l'azione e consentire ai giocatori di diventare un turbine d'acciaio sul campo di battaglia. Creato con la possibilità di pianificare di combattere più nemici contemporaneamente, gli scontri di Chivalry 2 mescolano il meglio dei generi FPS e picchiaduro per offrire una mischia frenetica senza pari.

Per rimanere sempre aggiornato su Chivalry 2 visita il sito ufficiale a questa pagina.