CI Games presenta un nuovo teaser di Sniper Ghost Warrior Contracts 2

CI Games ha pubblicato un teaser di Sniper Ghost Warrior Contracts 2, in cui viene mostrato un importante cambiamento apportato al gameplay presente nel sequel di prossima uscita: sniping a lungo raggio estremo. Il tiro a lunga distanza è qualcosa che la community di Sniper Ghost Warrior ha richiesto e il nuovo video anticipa uno tiro effettuato a 1.506 metri di distanza. Il tiro a lungo raggio di Contracts 2 sarà supportato da armi più accurate, maggiore realismo e immagini migliorate quando il gioco verrà lanciato durante le festività 2020.

"La community di Sniper ha apprezzato molto i cambiamenti che abbiamo apportato con Contracts e con le sandbox paradisiache e, sulla base del loro feedback, abbiamo progettato l'ultimo gioco pensando a tiri a lungo raggio", ha affermato Marek Tyminski, CEO presso CI Games. "Continueremo a realizzare il miglior gioco di sniping in circolazione e a compiere significativi passi avanti nel portare un'esperienza di sniping moderna e realistica su console e PC. Il nostro team è davvero entusiasta di presentare l'extreme range campaign in Contracts 2."

Il primo Contracts è stato ben accolto e ha ristabilito la formula di Sniper Ghost Warrior con il set di sparatorie migliore della categoria all'interno di un sandbox open-world. Contracts 2 porta i paradisi di questi cecchini a un livello superiore con mappe impegnative a lungo raggio ambientate nel nuovo setting moderno del gioco. Oltre ai contratti principali, queste campagne sono realizzate a mano per fornire un gameplay coinvolgente e robusto su distanze estreme. Queste mappe sfideranno anche i cecchini più abili mentre i giocatori completano sfide complesse senza essere scoperti da oltre un chilometro di distanza.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 presenta un'esperienza più radicata e pertinente ambientata nel moderno Medio Oriente del 2021. Nei panni di Reaper, un cecchino in missione, i giocatori possono sfruttare nuove armi ed equipaggiamento per abbattere i nemici più intelligenti attraverso nuove mappe estese.

Aggiungi Sniper Ghost Warrior Contracts 2 alla tua wishlist e rimani connesso per maggiori dettagli che verranno svelati nei prossimi mesi. Per maggiori informazioni su Sniper Ghost Warrior Contracts 2, visita https://www.sniperghostwarriorcontracts.com/2ComingSoon/