City Bus Manager di Aerosoft e PeDePe debutterà su Steam Early Access il 10 novembre 2022

li esperti di simulazione di autobus PeDePe insieme ai loro pregiati publisher Aerosoft sono felici di annunciare la data di rilascio di City Bus Manager: il 10 novembre 2022! Questo gioco stile 'tycoon' degli autobus permette ai giocatori di costruire il proprio deposito dalle fondamenta, in quasi tutte le località desiderate del pianeta. Utilizzando OpenStreetMap, PeDePe ha portato il realismo a un livello completamente nuovo, permettendo ai giocatori di utilizzare il mondo reale come mappa di gioco.

Il 10 novembre, City Bus Manager uscirà ufficialmente su Steam Early Access con uno sconto dell'11% per una settimana rispetto al prezzo originale di 27,99€. Salvate la data, o lasciate che Steam la salvi per voi, mentendo un wishlist al titolo qui!

In City Bus Manager, i giocatori possono scegliere di collocare il proprio deposito in qualsiasi luogo reale desiderato (ad eccezione della Cina). Costruite il vostro deposito a Napoli o a Milano, a Lagos o a Los Angeles... o persino in cima a casa vostra! PeDePe ha anche integrato le fermate degli autobus e i punti di interesse di OpenStreetMap, permettendo ai giocatori di pianificare i loro percorsi considerando punti d'interesse, ospedali, negozi, e tutto il resto. I vostri servizi locali avrebbero bisogno di un aggiornamento? Pensate di poter migliorare l'attuale sistema della vostra capitale e portare i turisti in tutti i tuoi luoghi preferiti? Mostrate al pubblico quello che sapete fare!

City Bus Manager si avvale anche di dati reali per simulare il comportamento dei passeggeri e i tempi di percorrenza dei percorsi, in modo che i giocatori possano programmare i loro autobus quando sono più necessari. Con tutti questi dati nelle vostre mani, sta a voi vedere quanto può crescere la vostra azienda.

La priorità di PeDePe è stata quella di far sentire il deposito che costruirete e l'azienda di cui sarete il più reali possibile, per cui i giocatori potranno costruire il proprio deposito di autobus a piacimento, consentendo ai futuri business leader di concentrarsi sulla soddisfazione del personale, sul comfort dei clienti, sull'affidabilità degli orari, sui salari, prezzi dei biglietti, pulizia degli autobus e molto altro ancora.

Con oltre venti modelli diversi di autobus e la possibilità di riverniciarli a piacimento, i giocatori possono davvero dare sfogo al magnate che è in loro!

Riuscirete a diventare il principale fornitore di trasporti pubblici nella vostra città, o vi ritroverete ad avere a che fare con troppi clienti insoddisfatti?

Caratteristiche principali:

Giocare in ogni città e paese del mondo (eccetto la Cina)

Dati satellitari reali, fermate degli autobus e POI da OpenStreetMap

Creare percorsi personalizzati nella propria città

Tracciate i vostri autobus in tempo reale con un volume di passeggeri realistico e un piano dei percorsi

Costruite il vostro deposito personale

Manutenzione degli autobus con gestione dei ricambi, stazioni di lavaggio e riparazione

20 diversi modelli di autobus (comprese le ridipinture personalizzate)

Gestire i vostri dipendenti e assumere personale affidabile ed esperto

Centro servizi con vendita di biglietti

Feedback e recensioni dei passeggeri

Albero tecnologico esteso

"City Bus Manager è una delle nostre uscite più complesse fino ad oggi; avendo lavorato su tutti gli aspetti del titolo per oltre due anni, non vediamo l'ora che i giocatori mettano le mani sulla versione in accesso anticipato", ha dichiarato Niklas Polster, co-fondatore di PeDePe. "I giocatori potranno approcciarsi al gioco in una grande varietà di modi e siamo entusiasti di vedere come i membri della nostra comunità intraprenderanno lo sviluppo della loro personale compagnia di autobus e, in un certo senso, del gioco stesso mentre viaggia attraverso l'Early Access!".

"Il team di PeDePe sta producendo un titolo incredibilmente emozionante e ambizioso", ha dichiarato Maarten Janello, Product Manager di Aerosoft. "Abbiamo seguito da vicino lo sviluppo di City Bus Manager fin dal primo giorno e la portata del progetto è affascinante: non vediamo l'ora di vedere cosa combineranno i giocatori una volta entrati nel gioco!".