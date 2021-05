City of Ghosts, il sequel DLC di Cloudpunk arriva il 25 Maggio (2021)

Lo sviluppatore di giochi con sede a Berlino ION LANDS ha annunciato che il nuovo DLC per Cloudpunk, "City of Ghosts" uscirà su PC il 25 maggio. Oltre a continuare la trama principale, City of Ghosts introduce una serie di nuove funzionalità, tra cui corse su strada, personalizzazione dei veicoli e un secondo personaggio giocabile.

L'autista delle consegne Rania è nei guai, di nuovo. Dopo essere sopravvissuta agli eventi dell'originale Cloudpunk, ha attirato l'ira della monolitica corporazione di corrieri Curzona. Con esattori, cyborg omicidi e almeno un culto della morte sulle sue tracce di lei, Rania potrebbe non avere un solo amico rimasto nella città di Nivalis.

Nel frattempo, al giocatore fannullone Hayse è stato assegnato un compito impossibile: cancellare tutti i suoi debiti di lui entro la fine della serata. Le loro storie si sovrappongono e si intrecciano in questo ampio DLC, che supera la lunghezza del gioco originale.

Caratteristiche di City of Ghosts:

Vivi il seguito diretto di Cloudpunk, vedendo Nivalis attraverso occhi vecchi e nuovi.

Una campagna completamente nuova di zecca più lunga del gioco base

Il loro destino è nelle tue mani: sblocca finali diversi a seconda delle scelte che fai nel gioco.

Personalizza il tuo HOVA e gareggia in folli gare su strada.

Esplora nuove aree, incontra nuovi personaggi e sperimenta nuovi misteri in uno splendido paesaggio urbano futuristico.

"City of Ghosts ha una portata così ambiziosa semplicemente perché ci sono così tante storie dalle strade di Nivalis che volevamo ancora raccontare", Marko Dieckmann, capo studio di ION LANDS. "In questo momento siamo nelle fasi finali, registrando le performance vocali e perfezionando i nuovi contenuti di gioco. Abbiamo lavorato duramente per rendere Cloudpunk fresco: ci sono nuove aree e misteri, oltre a funzionalità richieste dai fan come le gare su strada. Non vediamo l'ora di mostrare la città da una prospettiva diversa ".