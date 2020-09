Civilization VI – New Frontier Pass: Byzantium and Gaul Pack disponibile dal 24 settembre

2K annuncia che il prossimo 24 settembre (2020) verrà lanciato il terzo pacchetto DLC di Civilization VI - New Frontier Pass - Byzantium and Gaul Pack. L'aggiornamento sarà disponibile per tutti i possessori del Civilization VI - New Frontier Pass o sarà acquistabile singolarmente al prezzo di €8.99.

Sono inclusi nel Byzantium and Gaul Pack due nuovi leader e civiltà - Byzantium e Gaul - oltre a due nuove Meraviglie del Mondo e un nuovo script - le Highlands. Il Byzantium and Gaul Pack include anche una nuova modalità di gioco opzionale chiamata Dramatic Ages*, in cui le civiltà entrano nella Golden Age o nella Dark Age, ogni epoca offre bonus e penalità più potenti.

I giocatori avranno accesso a nuove potenti politiche sociali come le Politiche d'Oro e le Politiche Oscure aggiornate che offrono maggiore flessibilità e potere. I Secoli Bui, in particolare, sono più pericolosi che mai, poiché i giocatori avranno una parte del loro impero che cadrà immediatamente nelle Città Libere, e le Città Libere potranno esercitare pressioni sulle altre città.