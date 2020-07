Civilization VI: New Frontier Pass, disponibile il DLC "Ethiopia Pack"

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Il secondo DLC di Civilization VI – New Frontier Pass, Ethiopia Pack, è ora disponibile per Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PC, Mac e Linux!

Ecco le caratteristiche principali:

Nuovo Leader: Menelik II of Ethiopia o Include l'unità del Calvario di Oromo, l’update della chiesa di Rock-Hewn e l’abilità “Aksumite Legacy”

Menelik Nuova Modalità di Gioco: Società Segrete o Aggiunge al mondo quattro potenti e misteriose Società segrete. Per stabilire un contatto, cercate una Società la cui influenza possa nascondersi: Campi barbari, villaggi tribali, meraviglie naturali o città-stato. La scoperta non è garantita, ma è più probabile che troviate una Società che altri giocatori non hanno scoperto, o in continenti in cui nessuna Società è stata ancora scoperta. In alternativa, investite nella visibilità diplomatica per imparare da altri leader Scoprire una Società sblocca un Governatore unico nel suo genere con potenti bonus che i giocatori non hanno bisogno di assegnare a una città. Una volta che si diventa membri di una Società, ci si impegna a farne parte per il resto del gioco. Le alleanze con i giocatori che sono membri della stessa Società generano più rapidamente i Punti Alleanza. I giocatori che sono membri di un'altra Società, tuttavia, non vi ameranno una volta che saranno a conoscenza della vostra affiliazione.

Società Segrete o Aggiunge al mondo quattro potenti e misteriose Società segrete. Per stabilire un contatto, cercate una Società la cui influenza possa nascondersi: Campi barbari, villaggi tribali, meraviglie naturali o città-stato. La scoperta non è garantita, ma è più probabile che troviate una Società che altri giocatori non hanno scoperto, o in continenti in cui nessuna Società è stata ancora scoperta. In alternativa, investite nella visibilità diplomatica per imparare da altri leader Nuovo Distretti: Quartiere Diplomatico

Quartiere Diplomatico Nuovi Edifici: Consolati, Cancelleria

Pacchetti Teddy Roosevelt e Caterina De Medici: Disponibile solo per i possessori di Civilization VI – New Frontier Pass. Ogni pacchetto contiene un nuovo modello di leader e un nuovo background, nuovi bonus di gioco e un'agenda aggiornata che riflette i cambiamenti della personalità del leader. "Rough Rider Teddy" eccelle nel mantenere la pace nel suo continente natale, mentre "Magnificence Catherine" può travolgere il mondo con Cultura e Turismo.