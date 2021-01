Civilization VI - New Frontier Pass, trailer First Look di Kublai Khan

Oggi riveliamo il “First Look” di Kublai Khan – un leader alternativo per China e Mongolia.

Kublai Khan regnò dal 1260 al 1294 D.C. e creò un impero che andava dalla penisola coreana fino ai confini dell'odierna Baghdad. Fu il sovrano dell'impero mongolo e fondò la dinastia Yuan in Cina, servendo come imperatore.

Disponibile come leader alternativo sia per la Mongolia che per la Cina, l'abilità unica di Kublai Khan è "Gerege" – che fornisce uno slot di politica economica extra in qualsiasi governo. Concede anche un “Eureka” e un'”Ispirazione” casuali quando si stabilisce un posto di commercio in una città di un'altra civiltà per la prima volta.

