Civilization VI, nuovo trailer per il Community Update di Ottobre (2020)

Firaxis rilascia oggi un nuovo video che evidenzia i prossimi update in arrivo per Civilization VI, live dal prossimo 22 Ottobre.

Oltre a bilanciare e aggiornare le modifiche, ogni update del gioco include una nuova funzionalità come: lo scenario, la modalità di gioco o la personalizzazione. L'aggiornamento di questo mese include lo Scenario dei Pirati, oltre a diversi aggiustamenti del bilanciamento e modifiche aggiuntive in base al feedback dei giocatori. Lo Scenario dei Pirati è una sfida alla ricerca del tesoro per 1-4 giocatori.

I giocatori selezioneranno una delle quattro fazioni - Dread Pirate, Privateer, Swashbuckler e Hoarder - ognuna con abilità uniche che cambiano lo stile di gioco. Oltre alle altre fazioni, i giocatori avranno a che fare anche con le marine britanniche, spagnole, francesi e olandesi, determinate a mandarle a Davy Jones' Locker.

Il team di Firaxis è stato profondamente ispirato dai Pirati di Sid Meier! - i fan del gioco classico saranno entusiasti di vedere come il gioco è stato adattato a Civilization VI. L'aggiornamento del gioco di Ottobre è uno dei tanti aggiornamenti gratuiti che fanno parte della tabella di marcia generale dei contenuti di Civilization VI, a disposizione di chiunque possieda il gioco