Civilization VI, primo sguardo allo Scenario dei Pirati

“Lo Scenario dei Pirati” è un concorso per 1-4 giocatori per il tesoro e la gloria in alto mare. I giocatori selezioneranno una delle quattro fazioni - Dread Pirate, Privateer, Swashbuckler e Hoarder - ognuna con abilità uniche che cambiano il loro stile di gioco. Oltre alle altre fazioni, i giocatori avranno a che fare anche con le marine britanniche, spagnole, francesi e olandesi.

Lo Scenario dei Pirati presenta un'opera d'arte nuova e aggiornata che aggiunge un tocco tropicale al gioco; può essere giocata su una mappa unica realizzata a mano o scegliendo uno script cartografico che fornisce un layout diverso ad ogni gioco. Il team di Firaxis è stato profondamente ispirato dai Pirati di Sid Meier! - i fan del gioco classico saranno entusiasti di vedere come il gioco della cappa e della spada sia stato adattato a Civilization VI!

