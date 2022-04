Codemasters ed EA annunciano EA Sports F1 22, al debutto il primo Luglio 2022

Codemasters ed Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) entrano oggi in una nuova era della Formula 1 con l'annuncio di EA SPORTS F1 22, in uscita in tutto il mondo venerdì 1 Luglio 2022. Il più grande cambiamento da oltre un decennio vedrà i giocatori prendere posto per il Campionato Mondiale di Formula Uno FIA 2022 in nuove auto ibride, mentre le nuove regole reinventeranno il weekend di competizione con l'inclusione delle gare F1 Sprint.

Grazie ad una formazione più competitiva e imprevedibile, i giocatori metteranno alla prova le loro abilità nel corso del calendario 2022, che comprenderà l'Autodromo Internazionale per il Gran Premio inaugurale di Miami.

Un'altra novità assoluta sarà rappresentata dal fatto che i giocatori potranno entrare nel mondo glamour della Formula 1 con F1 Life, un hub personalizzabile per sfoggiare la loro collezione di supercar, abbigliamento e accessori guadagnati tramite il gioco, il Podium Pass e il negozio di marca nel gioco. I giocatori possono pre-ordinare ora la Champions Edition, che include tre giorni di accesso anticipato e un pacchetto di contenuti limitati nel tempo ispirato a Miami.

"Non vediamo l'ora di accogliere i nostri giocatori nella nuova era della Formula 1", ha detto Lee Mather, F1 Senior Creative Director di Codemasters. "Stando al passo con i cambiamenti del mondo reale, abbiamo aggiornato la fisica per adattarla alle nuove regole aerodinamiche e rielaborato il modello degli pneumatici, rendendo l'esperienza di guida più fedele alla realtà. Con circuiti nuovi e aggiornati, Adaptive AI, F1 Life e opzioni di gioco ampliate, non c'è mai stato un momento migliore per i giocatori di prendere il loro posto e vivere la vita di un pilota di F1".

La giornata di gara ridefinita permette ai giocatori di personalizzare il loro set-up con nuove opzioni Immersive e Broadcast che influenzano i giri di formazione, i momenti con la safety car e i pit stop. Selezionando Immersive i giocatori dovranno affrontare sfide di rischio-ricompensa, che potrebbero fare la differenza tra la conquista di un posto sul podio o l'uscita dalla classifica. Broadcast toglie la pressione, con una cinematica controllata e autentica che mantiene i giocatori vicini all'azione. Per la massima esperienza immersiva di F1, la nuova funzionalità PC VR tramite Oculus Rift e HTC Vive permette ai giocatori di sentire il dramma dall'interno dell'abitacolo.

Per gli appassionati nuovi e occasionali, la nuova IA Adaptive mantiene i giocatori meno esperti competitivi per tutta la durata di ogni gara, con l'IA degli avversari adattata al livello di abilità. Ritornano anche i menu accessibili e la gestione per aiutare i giocatori a raggiungere rapidamente l'azione senza la necessità di capire le complessità di questo sport. I rinnovati programmi di pratica offrono più varietà con nuovi sistemi di punteggio e visualizzazioni in pista. Questo aiuta i giocatori ad affrontare ogni curva alla perfezione prima di correre per tutti quei punti importanti per il campionato.

F1 22 vanta anche miglioramenti a caratteristiche già esistenti, tra cui La mia squadra, che permette ai giocatori di scegliere il loro budget iniziale in base a tre punti di ingresso: Newcomer, Challenger e Front Runner. Il gioco vede reali aggiornamenti delle piste in Australia, Spagna e Abu Dhabi per riflettere i recenti cambiamenti. F1 22 presenta anche la sua acclamata Carriera decennale, completa di un'opzione per due giocatori, e il Multiplayer è tornato per gare epiche contro la comunità globale delle corse.

Per le notizie su F1 22, segui il sito web del gioco di Formula 1.