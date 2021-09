Col nuovo BenQ MOBIUZ EX2710Q la qualità visiva nel gioco compie un ulteriore passo avanti

Azienda leader in tecnologia di visualizzazione delle immagini, BenQ lancia un nuovo monitor gaming della linea MOBIUZ, l'EX2710Q. Con un pannello IPS che offre prestazioni cromatiche eccezionali e la gamma colori più ampia di qualsiasi altro pannello al 95%, il BenQ EX2710Q esprime nella qualità visiva tutto il suo vantaggio competitivo.

Numerose le funzionalità specificatamente progettate per ottimizzare l’esperienza di gioco dell’utente. La risoluzione 2K QHD 1440p garantisce una chiarezza straordinaria dei dettagli, mentre il 77% di spazio di lavoro in più rispetto ai display Full HD contribuisce a elevare ulteriormente il livello dell’immagine.

Il display include anche l’AMD FreeSync Premium, che comprende una luminanza altamente accurata e la possibilità di testare un'ampia gamma di colori per consentire un'esperienza visiva di gioco HDR eccezionale. La tecnologia BenQ HDRi migliora poi ulteriormente il colore, il contrasto e i dettagli, rendendo il BenQ EX2710Q particolarmente indicato per i gamer che amano immergersi nei giochi story-driven godendone le immagini animate e l'atmosfera.

Grazie a una straordinaria frequenza di aggiornamento di 165 Hz, 1 ms MPRT, lag e sfocatura durante il gioco appartengono al passato, rendendo il BenQ EX2710Q un monitor ideale anche per i giochi SimRacing e FPS. Gli ampi angoli di visione 178/178 offrono inoltre un'esperienza visiva più chiara da qualsiasi angolazione.

L'altoparlante integrato a 2,1 canali alimentato da treVolo offre un audio in grado di restituire in modo preciso sia la musica più potente che i segnali più lievi.

Grazie alle funzionalità Light Tuner e Black eQualizer, il BenQ EX2710Q risolve il problema del difficile equilibrio tra luce e buio della grafica: mentre il Light Tuner ottimizza i dettagli nelle aree luminose, con ben 20 impostazioni di colore tra cui scegliere rispetto alle tre o quattro dei monitor di base, il Black eQualizer fa lo stesso per le zone scure. Entrambi si concentrano su aree specifiche dello schermo, lasciandone intatte altre, per creare un'immagine incredibilmente dettagliata.

Le funzionalità di mappatura dello scenario e l’OSD rapido consentono agli utenti di passare alle impostazioni di gioco preferite in modo fluido e veloce. L'intuitiva mappatura degli scenari seleziona automaticamente le impostazioni preferite quando si cambia la sorgente di ingresso. L’OSD rapido permette anche di associare ciascuno dei propri preset con un ingresso, il che significa che quando un utente modifica il proprio input, le impostazioni si adattano automaticamente alle sue preferenze. La combinazione di entrambe le funzionalità consente ai giocatori di essere pronti per qualsiasi scenario di gioco.

Il nuovo MOBIUZ EX2710Q integra la tecnologia BenQ Eye-Care, che aiuta a proteggere il benessere oculare offrendo un'immagine chiara e confortevole. Il sistema include un sensore ambientale, la tecnologia BenQ Brightness Intelligence, che rileva la quantità di luce ambientale e si adatta automaticamente al livello di luminosità dello schermo senza sacrificare la qualità dell'immagine.

La funzione Low Blue Light Technology è progettata per filtrare la luce blu dannosa degli schermi, riducendo efficacemente l'affaticamento e l'irritazione degli occhi per garantire il comfort visivo. La protezione per gli occhi Flicker-Free certificata elimina la causa principale dello sfarfallio del monitor senza compromettere la qualità del display.

Il nuovo BenQ EX2710Q si aggiunge agli altri monitor della linea MOBIUZ: EX2510S, EX2710S e EX3415R.

Key features

Display 27” IPS QHD 2K 16:9 Edge to Edge

165Hz Refresh Rate

Altoparlante treVolo a 2,1 canali

1ms MPRT

AMD FreeSync Premium

WCG P3 95%

Tecnologia HDRi BenQ

Light tuner / black eQualizer / colour vibrance

Gaming OSD, Quick menu, Scenario mapping nuovi e ulteriormente migliorati

Eye-Care technology

Prezzo: 519 euro IVA comp.

Per maggiori informazioni

https://www.benq.eu/it-it/monitor/gaming/ex2710q.html

https://www.benq.eu/it-it/monitor/gaming/ex2510s.html

https://www.benq.eu/it-it/monitor/gaming/ex2710s.html

https://www.benq.eu/it-it/monitor/gaming/ex3415r.html