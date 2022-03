Con la Huntsman Mini Analog Razer porta gli switch analogici nelle tastiere compatte

Razer annuncia la nuova Huntsman Mini Analog, la prima tastiera compatta 60% disponibile sul mercato con switch analogici. Grazie agli Analog Optical Switch proprietari di Razer offre ai gamer livelli elevatissimi di precisione, prestazioni e controllo in un fattore di forma ridotto e portatile.

Grazie all’integrazione di questa tipologia di switch, la Huntsman Mini Analog affina l’esperienza in game con un controllo analogico regolabile per i preset di sensibilità e una doppia mappatura dei tasti per gli input digitali/analogici.

Questo permette agli utenti di beneficiare di maggiore controllo su acceleratore e sterzo nei giochi di corse o di assegnare due funzioni a un singolo tasto a seconda di quanto viene premuto, per avere sia la camminata che la corsa su un unico pulsante negli sparatutto in prima persona.

Per il massimo della solidità, la Huntsman Mini Analog è sormontata da keycap in PBT Doubleshot, per una finitura testurizzata di lunga durata, che mantiene il suo aspetto intonso anche dopo un uso prolungato. Un design in alluminio concorre a garantire ulteriore durata nel tempo alla tastiera, mentre il cavo removibile Type-C assicura una facile portabilità.

La Huntsman Mini Analog è la prima tastiera gaming 60% sul mercato a disporre di switch analogici, fatto che la rende l’ideale per i LAN party, chi ama set-up minimalisti, o coloro che cercano di risparmiare spazio, pur offrendo il controllo calibrato e la precisione richiesti dai giochi di oggi.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale del produttore a questa pagina.

Prezzo e disponibilità:

La Huntsman Mini Analog sarà disponibile nei Razer store e retailer autorizzati dal corrente mese di Marzo al prezzo di 159,99 euro (solo layout US).