Con lo shortage nella supply chain dello storage, la soluzione è DataCore

Prima la pandemia, poi la crisi internazionale. Questi due fattori hanno avuto un impatto pesante su tutta la filiera e oggi il risultato è che i tempi di consegna dei dispositivi di storage di fascia alta si sono allungati. DataCore Software, il più grande fornitore indipendente di soluzioni di Software-Defined Storage (SDS), può essere l’alternativa per tutte quelle aziende che si ritrovano nell’impossibilità di portare avanti progetti di rinnovamento o espansione della propria infrastruttura di storage.

Le previsioni per il futuro, in questo momento, sono infatti molto difficili da fare. Prima che lo scenario internazionale si complicasse, gli analisti ritenevano che la situazione dello shortage sarebbe migliorata nel corso dell’anno, per poi normalizzarsi all’inizio del 2023.

Deloitte, per esempio, alla fine dello scorso anno diceva: “Sebbene la carenza durerà fino al 2022, sarà meno grave rispetto all'autunno 2020 o alla maggior parte del 2021, e non riguarderà tutti i chip. A metà del 2021, i clienti aspettavano tra le 20 e le 52 settimane per diversi tipi di semiconduttori […]. Entro la fine del 2022, prevediamo che i tempi di consegna saranno più vicini alle 10-20 settimane e che il settore sarà in equilibrio entro l'inizio del 2023”.

Anche Fitch Ratings, all’inizio di febbraio, scriveva che “la carenza di forniture globali di semiconduttori potrebbe iniziare ad attenuarsi solo nella seconda metà del 2022 […], grazie all'aumento della capacità produttiva e alla potenziale riduzione della domanda rispetto agli elevati livelli attuali”.

Il problema potrebbe quindi prolungarsi ancora per qualche mese. Questo però apre la strada a nuove opportunità, che passano dal software-defined storage. DataCore Software, che da oltre 20 anni è impegnata con successo su questo fronte, propone soluzioni di block, file e object storage che si caratterizzano per la possibilità di sfruttare hardware eterogeneo mettendo a disposizione servizi dati di livello enterprise su server x86 standard.

“Ci sono clienti che hanno bisogno di rinnovare l’infrastruttura esistente perché ormai non sono più in grado di rispettare gli SLA concordati,” spiega Remi Bargoing, country manager Italy di DataCore Software. “Hanno l’esigenza di espandersi in tempi rapidi, ma non riescono a recuperare il materiale necessario. Su molti di questi progetti registriamo forti ritardi, oltre a confrontarci con prezzi che stanno esplodendo”.

Le soluzioni SDS di DataCore consentono sia di ottimizzare e sfruttare fino in fondo la capienza disponibile nel data center sia di ampliare la propria infrastruttura utilizzando hardware di più facile reperibilità. In questo contesto possono quindi fare la differenza.

“Sappiamo che lo shortage non ha colpito tutte le fasce di hardware allo stesso modo,” continua Bargoing. “Mentre sullo storage enterprise vediamo sul canale attese che arrivano anche a 5/7 mesi, sui server x86 i prodotti sono disponibili o arrivano in poche settimane. Con i software-defined storage SANsymphony e Swarm, DataCore può sfruttare i server x86 trasformandoli in storage enterprise: si prende hardware standard, gli si collegano unità a disco quanto basta, si installa DataCore e questi server si trasformano ‘magicamente’ in storage enterprise. La differenza tra essere pronti fra sei mesi o sei settimane è un’opportunità da cogliere al volo”.

Il software-defined storage di DataCore, oltre che semplice da implementare, offre anche diversi vantaggi. Primo fra tutti la sicurezza: con due soli nodi DataCore si possono ottenere elevata disponibilità, continuità operativa e gestione del disaster recovery. Con Swarm si ha a disposizione anche la funzionalità di immutabilità dei dati, per una conformità totale con le norme sulla conservazione legale. Questo livello di tranquillità viene normalmente garantito da sistemi di storage enterprise, mentre con DataCore lo si può ottenere con normali server x86.

Inoltre, il software permette di gestire qualsiasi tipo di hardware sottostante, recuperando la capienza disponibile da qualunque sistema e mettendola a diposizione delle macchine virtuali attraverso il provisioning automatico. Sostituzioni di unità a disco e ampliamenti della capienza possono essere realizzati in modo trasparente, senza impatti negativi su applicazioni e utenti.

“Il vantaggio più grande offerto da DataCore alla nostra infrastruttura virtuale è la possibilità di avere questa soluzione distribuita in due location, che risultano come se fossero un'unica struttura,” afferma Daniele Quattrini, IT Project Manager di Stroili, azienda specializzata in gioielleria. “Questo ci consente di distribuire i dati in modo trasparente e sincrono su due diverse sale macchine, per la massima sicurezza. In più, è anche una soluzione conveniente, che non significa che costi poco, ma che il suo prezzo è più giustificato rispetto a quello di altri brand che fanno le stesse cose ma con costi molto più elevati”.

Anche dal punto di vista del rivenditore questa è una strada interessante. Nel momento in cui si trova di fronte a progetti bloccati per mancanza di hardware, e quindi con personale che non può recarsi dai clienti, la possibilità di proporre un’alternativa è importante. Non è certo una strada nuova: sono più di 20 anni che DataCore dimostra di essere in grado di gestire qualsiasi tipo di workload, e ci sono 11mila clienti nel mondo che lo fanno.

“Il software DataCore rende indipendente l’esposizione del disco a utenti e applicazioni e quindi è possibile utilizzare hardware eterogeneo”, conferma Stefano Dario, CEO di Matika, un Managed Service Provider che dal 2019 fa parte del gruppo WIIT. “Questo garantisce la massima flessibilità e ci permette di acquistare dischi eventualmente anche dai broker. Poter utilizzare hardware di marche diverse e storage di tagli e tipologie differenti ci consente di mettere il cliente nelle condizioni di operare anche in un momento di difficoltà come questo”.

Per il canale ci sono anche nuove interessanti opportunità. Invece di limitarsi a costruire una soluzione e rivenderla al cliente, come fa qualsiasi system integrator, con DataCore si può modificare la propria offerta trasformandosi in service provider.

In sostanza, con le soluzioni software DataCore si ottengono più sicurezza, grande affidabilità, massima flessibilità e, rispetto allo storage enterprise, anche notevoli risparmi. Mai come oggi il passaggio a questa piattaforma è così interessante.