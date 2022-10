Cooler Master festeggia 30 anni di innovazione

Cooler Master il 17 novembre 2022 celebrerà il suo 30° anniversario, per commemorare 3 decadi passate a plasmare il futuro. Iniziando come piccolo produttore di soluzioni termiche, Cooler Master è cresciuta negli anni trasformandosi in un'azienda tecnologica multiforme guidata da tanta passione e dal desiderio di innovazione.

Con lo sguardo sempre proiettato alla costante ricerca della perfezione, Cooler Master dà il benvenuto a un futuro che andrà ben oltre alle sue radici consolidate nello sviluppo di componenti per PC, e oggi abbraccia anche lo “stile di vita tech” e le passioni delle nuove generazioni.

Da umili origini a un futuro ambizioso

Cooler Master è passato da semplice fornitore di soluzioni termiche a innovatore tecnologico in numerose categorie di prodotti. Passando nel tempo da case per PC, alimentatori e periferiche per videogiocatori, Cooler Master ha sviluppato il proprio business in altre categorie come monitor, poltrone gaming e gaming desk.

Continuando la sua metamorfosi da produttore di componenti ad alta tecnologia a marchio tech-lifestyle, Cooler Master è destinato a continuare a innovare e perseguire così lo sviluppo di un ecosistema e non singoli prodotti fini a se stessi.

Maestri nel proprio mestiere: creare

Negli ultimi tre decenni Cooler Master ha aperto la strada a grandi innovazioni tecnologiche, come la creazione del primo chassis in alluminio nel 1999, del primo dissipatore per CPU con heatpipe incorporate nel 2001, la produzione della prima soluzione di raffreddamento a liquido all-in-one del settore per i mercati al dettaglio nel 2004, la creazione di una fabbrica di camere a vapore (VC) nel 2009 e l’implementazione di una linea di produzione 3D-VC nel 2015 - e l'elenco potrebbe continuare.

Che si tratti di innovazione nella produzione, ampliamento della capacità produttiva diretta, fornitura di soluzioni ad altri leader del settore o ricerca dell'eccellenza con un atteggiamento entusiasta e fai-da-te, Cooler Master continua ad adattarsi per soddisfare le esigenze dei consumatori e delle aziende tramite Cooler Master Technology e Cooler Master Corporation.

Tratti distintivi del 30° anniversario

Per festeggiare questa occasione speciale, Cooler Master ha sviluppato versioni limitate marchiate “30th Anniversary Editions” e che abbracciano tutte le categorie attualmente in commercio di prodotti della casa taiwanese. Grazie a colori quali Milestone Bronze e Glitch Purple, che riprendono le livree del passato, i prodotti “30th Anniversary Editions” sono stati pensati per stupire e allo stesso tempo per essere immediatamente riconoscibili anche dai meno attenti ai dettagli.

L'ecosistema dell'edizione del 30° anniversario

Una serie di prodotti complementari Cooler Master dà vita a un ecosistema unico: includendo sia il nucleo storico, come ad esempio il case Cosmos, sia le nuove voci del catalogo 2022, l'ecosistema 30th Anniversary Editions” offre molte opzioni per tutti in diverse fasce di prezzo.

30th Anniversary Edition Products Category PL360 Flux 30th Anniversary Edition AIO Water Cooler MA824 Stealth 30th Anniversary Edition Air Cooler Mobius 120P ARGB 30th Anniversary Edition Ventola ErgoStand Air 30th Anniversary Edition Laptop Stand V1300 Platinum 30th Anniversary Edition Alimentatore MK721 30th Anniversary Edition Gaming Mouse MM712 30th Anniversary Edition Tastiera Gaming MP511 XL 30th Anniversary Edition Gaming Mouse Pad Hybrid 1 30th Anniversary Edition Chair GD120 ARGB 30th Anniversary Edition Desk GM27-FQS ARGB 30th Anniversary Edition Monitor Cosmos Infinity 30th Anniversary Edition Case per PC

Inoltre, con ogni acquisto e registrazione di un prodotto Cooler Master 30th Anniversary Editions”, viene offerta l'opportunità di ricevere un token virtuale celebrativo e di partecipare all'estrazione di un Cooler Master Orb-X in una colorazione Glitch Purple Limited 30th Anniversary Edition!

Cooler Master Launches Limited Edition Thermal Solutions to Celebrate 30th Anniversary PL360 Flux 30th Anniversary Edition (€ 189,99 IVA Inclusa) MA824 Stealth 30th Anniversary Edition (prezzo non ancora definito) Mobius 120P ARGB 30th Anniversary Edition (€ 30,00 IVA Inclusa) ErgoStand Air 30th Anniversary Edition (€ 32,99 IVA Inclusa)

Cooler Master Bring Back the Legacy with 30 th Year Anniversary V Platinum 1300 V1300 Platinum 30th Anniversary Edition (prezzo non ancora definito)

Year Anniversary V Platinum 1300 Peripherals 30th Anniversary Edition Featuring Special and Unique New Design MK721 30th Anniversary Edition (prezzo non ancora definito) MM712 30th Anniversary Edition (prezzo non ancora definito) MP511 XL 30th Anniversary Edition (prezzo non ancora definito)

Celebrate 30 Years of Cooler Master Legacy Hybrid 1 30th Anniversary Edition (prezzo non ancora definito) GD120 ARGB 30th Anniversary Edition (prezzo non ancora definito) GM27-FQS ARGB 30th Anniversary Edition (prezzo non ancora definito)

Cooler Master Celebrates Heritage and New Horizons with Cosmos Infinity 30th Anniversary Edition by CMODX Cosmos Infinity 30th Anniversary Edition (€ 1050 IVA Inclusa)



Una nuova alba

A testimonianza della crescita e dell'impegno dell’azienda nel settore tecnologico, Cooler Master ha inoltre il piacere di comunicare l'inaugurazione della sua nuova sede di Taipei. La nuova struttura rappresenta il punto d’incontro tra un passato di successo e la propria visione del futuro: il nuovo edificio e le risorse ad esso associate mostrano infatti l'impegno di Cooler Master a continuare ad investire e proiettarsi verso futuro, abbracciando l'innovazione mantenendo un approccio sempre in grado di stimolare la creatività.