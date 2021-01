Cooler Master mette in mostra i prototipi online al Virtual Showcase 2021

Cooler Master mette in mostra i propri prototipi online, offrendo al pubblico l'accesso diretto a concetti e prototipi di pre-produzione per un tempo limitato. I prodotti di punta nelle categorie Case, Cooling, Power, Peripheral e Lifestyle, dotati di nuove tecnologie, saranno disponibili dal 25 al 29 gennaio.

Lo stand online di Cooler Master è ora attivo e disponibile qui: cmshowcase2021.com.

Case

Un mix di progetti sperimentali e design di prodotti principali compone il pavimento virtuale mentre Cooler Master introduce una gamma completamente nuova di prodotti, come una custodia a cielo aperto che può trasformarsi in un banco di prova, insieme a una classica custodia ARGB con una svolta su una tecnologia di illuminazione unica .

• MasterFrame 700 - Capace di orientarsi verticalmente come una cornice di una vetrina con un pannello in vetro temperato da 650 mm, il MasterFrame 700 è anche in grado di utilizzare le sue "ali" per trasformarsi in un banco di prova all'avanguardia in grado di montare tre radiatori da 360 mm contemporaneamente.

• MasterCase EG200 - Un involucro esterno per GPU con un alloggiamento per unità hot-swap per alimentare i laptop utilizzando un'interfaccia ThunderBolt.

• MasterBox 540 - Dotato di un pannello frontale "Ether", il MasterBox 540 dispone di strisce ARGB personalizzabili che si irradiano dietro un pannello trasparente.

Raffreddamento

Dai refrigeratori termoelettrici AIO ai refrigeratori d'aria dotati di tecnologia SickleFlow, sarà svelata una nuova generazione di soluzioni termiche per spingere gli standard di prestazioni.

• MasterLiquid ML360 Sub Zero - il primo raffreddatore di liquido AIO di raffreddamento termoelettrico (TEC) di Cooler Master alimentato dalla tecnologia Intel Cryo Cooling.

• MasterAir MA624 Stealth - prestazioni doppie con ventole doppie da 140 mm e dissipatori a doppia torre per il massimo raffreddamento in una finitura nera invisibile di alta qualità

• MasterLiquid ML240 / 360 Vivid - Pompa a doppia camera di terza generazione e display LCD da 2 pollici per il monitoraggio del sistema sulla pompa

Alimentatori

Verrà svelata la prossima generazione di alimentatori Cooler Master, progettati completamente internamente e dotati di monitoraggio del sistema in tempo reale tramite schermi digitali integrati.

• XG Plus Platinum è la prima piattaforma progettata internamente da Cooler Master. È stato creato per fornire efficienza certificata 80 PLUS Platinum e prestazioni di fascia alta con requisiti di temperatura ridotti. Monitora le prestazioni con il pannello di visualizzazione delle informazioni integrato e gestisci queste funzioni e l'illuminazione ARGB con il software MasterPlus + gratuito di Cooler Master.

Periferiche

Cooler Master approfondisce il perfezionamento dell'esperienza di lavoro e di gioco introducendo un nuovo mouse da gioco leggero, una tastiera al 60%, nuove colorazioni e ControlPad 2.0.

• MK721 - Completamente caricato con connettività 2.4GHz / Bluetooth, interruttori Cherry MX, copritasti doppi PBT, corpo in alluminio, cavo a spirale e quadrante a 3 vie personalizzabile, l'MK721 è la tastiera perfetta al 60% da utilizzare in ufficio, a casa o ovunque.

• MM731 - Mouse da gioco super leggero ed ergonomico senza fori esterni, l'MM731 ha una velocità di clock inferiore a 60 g con sensore ottico e interruttori per una maggiore durata.

Lifestyle

Da sedie, monitor e scrivanie, Cooler Master svela attrezzature premium per l'ufficio domestico, la sala giochi e tutto il resto.

• Hybrid 1 - la sedia da gioco definitiva progettata per colmare il vuoto tra giocatori professionisti e creatori di contenuti. Spinto da ricerche approfondite, è stato creato per rispondere meglio alle esigenze dei giocatori e dei creativi moderni, concentrandosi su salute, interazione ed espressione.

• GD120 ARGB e GD160 ARGB - Scrivanie da gioco di nuova generazione progettate per funzionare con il miglior comfort possibile. Con il design delle gambe a doppio motore, hai una vasta gamma di mezzo metro per personalizzare senza problemi la tua altezza in qualsiasi momento e preimpostare per il tuo preferito personale.

• GM27-FQ 27 "- Questo monitor da gioco piatto di nuova generazione è costruito con la tecnologia Fast-IPS fino a un'elevata frequenza di aggiornamento di 180 Hz e tempo di risposta di 1 ms (GTG). Il monitor è dotato di un pannello IPS 2K QHD 2560 * 1440, un'ampia gamma di colori di AdobeRGB 97%, FreeSync Premium e cornici ultra strette, il GM27-FQ è inoltre dotato di un supporto ARGB sincronizzato con il software di illuminazione MasterPlus +.

• GM32-CQ 32 "- Il monitor da gioco utilizza un pannello curvo 2K QHD 2560 * 1440 VA da 1500R per ottenere la massima qualità e capacità di visualizzazione. Il monitor raggiunge una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT), supportato da un'ampia gamma di 94% DCI-P3 e FreeSync Premium.