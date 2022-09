Cooler Master presenta HAF 700, "il gemello diverso"

Cooler Master è da 30 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche dedicate a un pubblico di appassionati di hardware alla ricerca dell'ultimo ritrovato in termini di tecnologia. Oggi l’obiettivo è creare una community per individui che osano distinguersi dalla massa e abbracciare la propria identità creativa.

Dal proprio DNA nascono quindi una serie di prodotti che strizzano l'occhio a tutti coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la voglia di cercare nuove personalizzazioni; l’azienda taiwanese è dunque lieta di annunciare il lancio ufficiale del nuovo chassis HAF 700.

Ultimo nato della celebre linea High Air Flow, nata nel lontano 2008, HAF 700, “gemello diverso” del modello EVO presentato nel mese di Febbraio, si pone l'obiettivo di contribuire al successo di una delle serie di Cooler Master che hanno maggiormente lasciato il segno nella storia del PC DIY, contraddistinta per le sue doti di espandibilità, per la razionalità e ampiezza degli spazi interni e per le innegabili doti di raffreddamento.

Dall’impatto visivo del frontale leggermente più sobrio grazie a un design minimalista, ma sempre massiccio e spigoloso, HAF 700 mantiene le caratteristiche chiave del modello di punta EVO: si concentra dunque sull’esperienza d’uso, in modo che gli utenti possano immergersi completamente nella gioia derivata dal “PC fai-da-te”.

Alla stregua del suo “gemello diverso” EVO, HAF 700 è stato progettato per realizzare sistemi estremi sia sotto il profilo estetico che prestazionale, ed è in grado di ospitare e mantenere ad una temperatura costante tutti i componenti di ultima generazione.

Grazie a dimensioni pari a 666x291x626mm (PxLxA), al suo interno può facilmente essere montata una scheda madre anche in formato SSI EEB, schede video con una lunghezza sino a 490mm, un alimentatore sino a 200mm, un radiatore da 480mm, 12 drive da 2,5" o 3,5", dissipatori ad aria con un’altezza massima di 166mm, e ben 18 ventole da 120mm.

Con l'obiettivo di aumentare ulteriormente l'efficienza termica, HAF 700 è dotato di un pannello frontale full mesh, ottimizzato per ridurre al minimo la risonanza e ridurre i livelli di rumore. Le due ventole Sickleflow ARGB PWM da 200 mm e le tre da 120 mm incluse nel case sono state preinstallate in un layout configurato per un flusso d'aria ottimizzato in modo che gli utenti possano godere di un raffreddamento di prim'ordine e di prestazioni fuori dagli schemi.

Tutti i componenti interni del case sono progettati per essere rimovibili e sostituibili senza l’ausilio di attrezzi, in modo che gli utenti possano personalizzare il layout in base alle proprie esigenze e possano godere di un'esperienza di installazione rivoluzionaria e davvero unica e appagante.

Mentre HAF 700 EVO è stato concepito per distinguersi come il punto centrale e riferimento artistico di una sala gaming, HAF 700 è stato progettato per trovare un equilibrio tra i vari gusti in termini di estetica e funzionalità. Caratterizzato da un pannello frontale con un design leggermente meno esplosivo, HAF 700 è impreziosito da ventole ARGB Gen2 Sickleflow.

Retrocompatibile con i tradizionali dispositivi ARGB Gen1, ARGB Gen2, consente livelli ancora maggiori di libertà e versatilità se abbinato a MasterPlus+. Gli utenti hanno così il pieno controllo degli effetti di luce e dei colori di ciascun LED, completamente personalizzabile a tal punto che ogni sistema possa essere davvero unico. Il case presenta dunque soluzioni innovative sia all'esterno che all'interno, tutte studiate per ottenere un ricircolo d'aria senza precedenti, per semplificare le operazioni di assemblaggio e per migliorarne l'aspetto.

HAF 700 sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal mese di Ottobre a un prezzo al pubblico consigliato pari a 359 € IVA inclusa