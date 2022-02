Cooler Master presenta la tastiera meccanica wireless CK721 al 65% con design e caratteristiche per l'uso quotidiano

Cooler Master è da oltre 25 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni dedicate a un pubblico di appassionati di hardware alla ricerca dell'ultimo ritrovato in termini di tecnologia. Oggi l’obiettivo è creare una community per individui che osano distinguersi dalla massa e abbracciare la propria identità creativa.

Dal proprio DNA nascono quindi una serie di prodotti che strizzano l'occhio a tutti coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la voglia di cercare nuove personalizzazioni; l’azienda taiwanese è dunque lieta di annunciare il lancio ufficiale di CK721, una tastiera meccanica wireless progettata sia per l’utilizzo quotidiano in ufficio che per il gaming.

"All’inizio abbiamo immaginato CK721 come un cavallo da battaglia estremamente performante, ma che si è evoluto in qualcosa che è molto di più", afferma Bryant Nguyen, Peripheral General Manager. "Grazie al design elegante, le funzionalità complete e una scocca pensata per durare nel tempo, CK721 è una delle tastiere più straordinarie che abbiamo mai prodotto”.

CK721 è disponibile in due versioni, grigio siderale con copri tasti neri e argento con copri tasti bianchi.

Hybrid Wireless Tech - CK721 è utilizzabile sia in modalità cablata sia wireless: è possibile scegliere tra la connettività cablata di tipo C oppure wireless: 2,4 GHz per un input quasi privo di lag, oppure Bluetooth 5.1 per una connettività rapida e stabile entro un raggio di 10 metri.

In modalità Bluetooth, CK721 consente agli utenti di accoppiare 3 profili distinti con 3 dispositivi diversi, permettendo il passaggio graduale tra di loro.

Il cavo di tipo C rimovibile e il design ibrido wireless consentono invece di scegliere una configurazione con o senza fili in base alle proprie esigenze. Questa tecnologia wireless "ibrida" rende il CK721 una versatile tastiera “work and play".

3-way Customizable Dial – Il quadrante di precisione a 3 vie offre il controllo completo dell’audio e del volume dei contenuti multimediali e della retroilluminazione a LED con un sola rotazione o una semplice pressione della rotellina, personalizzabile tramite il software MasterPlus+.

CK721 è dotata di un poggiapolsi morbido realizzato in tessuto a basso attrito per una comodità assoluta durante le lunghe sessioni di gioco insieme a un layout e un design compatti al 65%, perfetti per l'uso in movimento con dispositivi mobili e laptop.

Design minimalista: CK721 è progettata pensando a un'estetica semplice e pulita e a una lunga durata. È dotata di un coperchio superiore in alluminio sabbiato rimovibile premium, facilmente rimovibile per la pulizia e personalizzazioni future, copri tasti ergonomici e un layout del formato 65%.

È inoltre dotata di piedini per tastiera regolabili in due fasi, che consentono di impostare la tastiera su tre angoli diversi.

Interruttori meccanici affidabili - CK721 utilizza interruttori meccanici TTC durevoli, garantiti per oltre 50 milioni di pressioni sui tasti.

Compatibilità universale - CK721 è virtualmente compatibile con ogni dispositivo moderno, a partire da Windows 8 e versioni successive, Mac OS X, iOS e Android. E per la massima comodità, è possibile passare facilmente da un dispositivo all'altro premendo semplicemente un tasto.

Lunga durata della batteria - Dotata di una batteria da 2000 mAh, CK721 offre fino a 73 ore di utilizzo se connessa tramite Bluetooth e fino a 14 ore se connessa tramite wireless a 2,4 GHz (con LED spenti).

CK721 sarà disponibile sul mercato italiano a partire dalla metà del mese di Marzo a un prezzo al pubblico consigliato pari a 129 € IVA inclusa