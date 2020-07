Cooler Master presenta MasterBox NR200 e MasterBox NR200P, i nuovi case con form factor Mini-ITX

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Cooler Master è da oltre 25 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni dedicate a un pubblico di appassionati di hardware alla ricerca dell'ultimo ritrovato in termini di tecnologia.

Dal proprio DNA nascono quindi una serie di soluzioni che strizzano l'occhio a tutti coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la voglia di cercare nuove personalizzazioni; oggi l’azienda taiwanese solletica l'interesse degli amanti dei PC ultracompatti presentando la nuova gamma MasterBox NR200 e NR200P, nuovi case con form factor Mini-ITX progettati per elaborazione dati e gaming ad alte prestazioni.

MasterBox NR200 e NR200P sono due case dalle dimensioni compatte, dalle linee semplici ed in grado di far bella mostra di sé in qualsiasi contesto e condividono lo stesso volume da 18 litri; nonostante la compattezza del telaio, l'efficiente utilizzo dello spazio interno consente di ospitare schede madri Mini-ITX e Mini DTX e contenere hardware di generose dimensioni come dissipatori ad aria alti fino a 157 mm, GPU a triplo slot 3 slot con una lunghezza massima di 330 mm e una larghezza massima di 156 mm, che consentono il montaggio di schede grafiche di fascia alta.

L'alimentatore può essere montato frontalmente per un ulteriore spazio sulla scheda madre con una dimensione massima di 244 x 226 mm.

I nuovi nati, nonostante le dimensioni ridotte, sono in grado di garantire eccellenti prestazioni termiche poiché la CPU può essere raffreddata attivamente da un sistema a liquido AIO da 280 mm e da due ventole da 120mm posizionate sulla parte superiore dei case.

Nei case NR200 e NR200P sono incluse due ventole: una Sickleflow da 92 mm e una da 120 mm; ma entrambi i modelli possono ospitare fino a 7 ventole in totale per garantire ogni configurazione di raffreddamento immaginabile.

La disposizione degli spazi interni è frutto di un attento studio da parte del reparto R&D consentendo un assemblaggio veloce dei componenti: tutti i pannelli esterni e le ventole montate in alto sono fissati con perni per una facile rimozione, facilitando un rapido accesso agli interni senza l'uso di attrezzi; ogni pannello può essere facilmente rimosso per rendere molto più semplice l'installazione di varie parti e dei loro connettori.

Entrambi i case hanno la possibilità di installare una scheda grafica verticalmente utilizzando gli slot PCI che coprono lo spazio della ventola posteriore da 92 mm.

NR200P include di serie un riser PCI-E per rendere possibile l'installazione della GPU verticale; NR200P è inoltre dotato di un pannello in vetro temperato incluso per gli utenti che desiderano mostrare l'interno del proprio computer, rendendolo flessibile e personalizzabile ai massimi livelli.

Chi ha a disposizione poco spazio da poter dedicare ad una postazione da gaming di tutto rispetto, ma vorrebbe realizzarne una, troverà nei nuovi MasterBox NR200 e NR200P la soluzione ai propri problemi.

MasterBox NR200 e MasterBox NR200P offrono dunque un potente sistema mini-ITX in uno spazio ristretto, sia per chi desideri risparmiare spazio sulla scrivania che per chi abbia necessità di un’alternativa trasportabile.

MasterBox NR200 (Black: MCB-NR200-KNNN-S00; White: MCB-NR200-WNNN-S00) e MasterBox NR200P (Black: MCB-NR200P-KGNN-S00; White: MCB-NR200P-WGNN-S00) saranno disponibili presso la rete ufficiale di distributori, rivenditori e shop online italiani di Cooler Master a partire dal mese di settembre.

Il prezzo al pubblico consigliato sarà rispettivamente pari a 82€ e 105€ IVA inclusa.

Per maggiori informazioni su:

MasterBox NR200

https://www.coolermaster.com/catalog/cases/mini-itx/masterbox-nr200/

MasterBox NR200P

https://www.coolermaster.com/catalog/cases/mini-itx/masterbox-nr200p/