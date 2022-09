Cooler Master presenta Mobius, una nuova famiglia di ventole silenziose e ad altissime prestazioni

Cooler Master è da oltre 25 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche dedicate a un pubblico di appassionati di hardware alla ricerca dell'ultimo ritrovato in termini di tecnologia.

Dal proprio DNA nascono quindi una serie di prodotti che strizzano l'occhio a tutti coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la voglia di cercare nuove personalizzazioni; oggi l’azienda taiwanese è lieta di annunciare il lancio ufficiale di Mobius, la nuova linea di ventole progettata per soddisfare gli Enthusiast PC-builders e, ovviamente, i gamers.

Maggiore equilibrio, Migliori prestazioni

Il telaio e il rotore sono realizzati in plastica rigida e, tra le diverse innovazioni di Mobius 120, spicca il Ring Blade Design, ovvero le 7 pale del rotore dal design a forma di falce, sono collegate con un telaio aggiuntivo. In questo modo la struttura risulta irrigidita e, di conseguenza, le vibrazioni sono ridotte in modo significativo; vibrazioni che hanno un impatto non solo sull'intensità del suono, ma anche sulla durata dei cuscinetti, come confermato dall'indicatore MTBF di 200.000 ore e dal periodo di garanzia di ben cinque anni.

Il bordo interno angolato del telaio è dotato di piccole feritoie laterali smussate per fornire il massimo flusso d'aria possibile. Il livello del rumore è sempre inferiore a 6dB; in questo modo Mobius risulta essere la soluzione di raffreddamento definitiva grazie a un funzionamento silenzioso e una resa senza pari.

Il nuovo design LDB (loop dynamic bearing) del cuscinetto garantisce una lubrificazione uniforme per una maggiore durata della ventola e fa in modo che la ventola possa essere utilizzata in qualsiasi posizione. Le prime due ventole della serie sono Mobius 120 e Mobius 120P ARGB, grazie al controllo del segnale PWM, possono funzionare nell'intervallo da 0 a 2050 giri/min e da 0 a 2400 giri/min in modo semi-passivo.

Entrambe le ventole si distinguono dalla concorrenza non solo per la struttura della girante, ma anche per un caratteristico colore blu scuro del rotore nel Mobius 120 e a LED ARGB Gen 2 nel modello Mobius 120P ARGB; in quest'ultimo, il rotore è impreziosito da una cornice illuminata che circonda le pale.

Cooler Master Mobius 120 e Mobius 120P ARGB offrono dunque un'altissima efficienza e un'elevata pressione statica dell'aria e, allo stesso tempo, sono caratterizzate da una bassa emissione di rumore; sono dunque perfette se installate su un dissipatore ad aria oppure a liquido, ma offrono prestazioni eccezionali anche se alloggiate all’interno di un case.

La serie Mobius verrà commercializzata nel nostro paese a partire dalla settimana prossima; il prezzo al pubblico consigliato sarà pari a 26 € IVA inclusa per Mobius 120 e pari a 29.99 € IVA inclusa per Mobius 120P ARGB.