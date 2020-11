Cooler Master presenta Pi Case 40, dedicato al Raspberry Pi 4

Cooler Master è da oltre 25 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni dedicate a un pubblico di appassionati di hardware alla ricerca dell'ultimo ritrovato in termini di tecnologia.

Dal proprio DNA nascono quindi una serie di soluzioni che strizzano l'occhio a tutti coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la voglia di cercare nuove personalizzazioni; oggi l’azienda taiwanese solletica l'interesse degli amanti dei Raspberry presenta una accessorio pensato per l’ultimo Raspberry Pi 4: si chiama Pi Case 40 ed è una custodia realizzata interamente in alluminio che, oltre ad offrire un'elevata protezione contro urti ed un ampio grado di portabilità, è stata progettata per contribuire allo smaltimento del calore prodotto dai chip della scheda funzionando come un ampio dissipatori passivo.

Cooler Master ha completamente sviluppato Pi Case 40, il suo software dedicato (Pi Tool) e un set completo di pannelli aggiuntivi per casi d'uso specifici. In omaggio a tutta la community, Cooler Master sta rilasciando tutto open-source, lasciando ufficialmente agli appassionati la proprietà del progetto nella sua interezza.

Pi Case 40 è progettato per gli utenti in movimento alla ricerca di un involucro protettivo affidabile ma tascabile per i loro sistemi. Il Cooler Master Pi Case 40 offre un involucro premium di lunga durata per gli utenti professionisti Raspberry Pi; il case racchiude la scheda Raspberry Pi in un elegante guscio di alluminio, ulteriormente protetto da un paraurti in TPU di alta qualità. Una volta assemblato, il sistema funziona più velocemente, più fresco e totalmente silenzioso senza la necessità di una ventola aggiuntiva, anche a velocità di clock elevate.

Grazie al suo esclusivo design termico, Pi Case 40 utilizza il raffreddamento passivo che raggiunge i livelli di prestazioni dei concorrenti raffreddati attivamente senza elementi in movimento o ventole di raffreddamento rumorose. Tutti i collegamenti sono reindirizzati sul lato, consentendo una migliore estetica e una migliore accessibilità.

L'accessibilità e il materiale di fascia alta del Pi Case 40 lo rendono il case portatile più affidabile per gli utenti di Raspberry Pi. Una volta assemblato, il sistema funziona più velocemente, più fresco e totalmente silenzioso senza la necessità di una ventola aggiuntiva, anche a velocità di clock elevate. Grazie al suo esclusivo design termico, Pi Case 40 utilizza il raffreddamento passivo che raggiunge i livelli di prestazioni dei concorrenti raffreddati attivamente senza elementi in movimento o ventole di raffreddamento rumorose.

Pi Tool è l'utility software ufficiale per Pi Case 40, è progetto per sbloccare maggiori funzionalità e consente un livello più profondo di personalizzazione per gli utenti. L'utility consente agli utenti di accedere a una preimpostazione di profili di overclock. Questi profili sono stati testati e convalidati in base alle prestazioni termiche dell'involucro Pi Case 40 di Cooler Master. Pi Tool fornisce anche il monitoraggio delle metriche di sistema e l'assegnazione di funzioni personalizzate al pulsante integrato.

Pi Tool può essere installato sul sistema operativo Raspberry Pi su un Raspberry Pi 4 ed è completamente open source. Chiunque può personalizzare e implementare nuove funzionalità. Il repository è pubblicamente disponibile online su GitHub, a questa pagina.

Il pulsante di accensione consente di accendere e spegnere facilmente il sistema senza dover rimuovere la fonte di alimentazione dal Raspberry Pi ed è riconfigurabile per qualsiasi altra azione con una semplice modifica del codice o tramite Pi Tool Utility.

Tutte le porte I / O sono rapidamente accessibili grazie a un design senza interferenze. Le porte GPIO sono ruotate di 90 gradi e accessibili tramite il lembo laterale nel paraurti TPU, consentendo la protezione quando sono chiuse e un facile accesso quando sono aperte. I connettori del display e della telecamera rimangono protetti all'interno della custodia, mentre una fessura nel paraurti TPU consente di instradare entrambi i cavi all'esterno della custodia.

il nucleo in alluminio del Pi Case 40 funge da grande dissipatore passivo per mantenere il Raspberry Pi fresco e funzionante al meglio senza richiedere una ventola rumorosa. Il Pi Case 40 offre una quantità di superficie impareggiabile per le sue dimensioni, consentendo frequenze più elevate di GPU e CPU fuori dagli schemi. 4 staffe di montaggio VESA / parete sono incluse per fissare Raspberry Pi a ogni superficie e monitor. Le dimensioni compatte del Pi Case 40 ne consentono la trasportabilità, mentre l'alloggiamento in alluminio, TPU e plastica lo protegge da urti, piccoli schizzi di liquidi e polvere leggera.

Perché Cooler Master lancia un case Raspberry Pi?

L'obiettivo di questo progetto è molto semplice: entrare in contatto profondo con la nuova community di Makers; la stessa comunità che ha contribuito a plasmare la filosofia "Make It Yours" di Cooler Master.

Il travolgente interesse mostrato dalla campagna Kickstarter ha offerto uno sguardo su ciò che è possibile quando una semplice idea è sostenuta da una banda di appassionati. La sfida più grande contro progetti innovativi come questo è l'accessibilità; ecco perché Cooler Master ha sentito il bisogno di portarlo sul mercato su grande scala.

Con l'interesse sempre crescente per lo sviluppo di software e computer a scheda singola, Cooler Master sta ora cercando di dedicare ancora più risorse a questo progetto per promuovere la sua comunità, potenziare gli appassionati che la pensano allo stesso modo e infondere nel prodotto finale la voce di una comunità che si impegna sempre per l'innovazione.

Pi Case 40 sarà disponibile presso la rete ufficiale di shop online Europei di Cooler Master a partire dal 27 di Novembre.

Il prezzo al pubblico consigliato sarà rispettivamente pari a 24.99€ IVA inclusa.

Per maggiori informazioni su Pi Case 40, visita:

https://www.coolermaster.com/catalog/cases/raspberry-pi/pi-case-40/