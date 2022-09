Corel diventa Alludo e reinventa il futuro del lavoro

Corel, azienda tecnologica globale che aiuta le persone a lavorare e a vivere meglio, ha annunciato oggi un completo rebranding, che prevede anche una nuova denominazione: Alludo. Lo scorso anno, Alludo ha fatto registrare oltre 2,5 milioni di clienti in più di 130 Paesi e in diversi settori. Forte di un'esperienza di oltre 35 anni, Alludo comprende marchi pluripremiati noti in tutto il mondo, quali Parallels, CorelDRAW, MindManager e WinZip. Questo processo di rebranding si inserisce nell'impegno di Alludo a reinventare il futuro del lavoro, non solo inteso come luogo in cui le persone lavorano, ma anche come modalità e motivazioni.

"Questo per noi è un momento di svolta" ha affermato Christa Quarles, Chief Executive Officer di Alludo. "Stiamo reinventando il modo in cui il mondo lavora, non limitandoci semplicemente ad aggiungere un altro capitolo, ma scrivendo un libro completamente nuovo, nel quale la concezione del lavoro, dei nostri clienti e nostra, viene totalmente ripensata. Crediamo che lavorare e vivere meglio sia possibile e vogliamo che le nostre soluzioni offrano proprio questo, in modo coraggioso e consapevole. Per questo abbiamo deciso che è arrivato il momento di creare un nuovo marchio. Oggi abbiamo il piacere di condividere questa notizia con voi, dando il benvenuto ad Alludo."

È impossibile non rendersi conto di quanto il mondo sia cambiato da quando Corel è stata fondata nel 1985, e anche l'azienda si è evoluta rispetto al brand originale, con l'acquisizione di diversi marchi di software. Il nome Alludo rappresenta un'identità coesa ed è un omaggio all'obiettivo dell'azienda: supportare tutto quello che fai, "all you do". Questo perché i prodotti software Alludo hanno molteplici applicazioni e offrono ai lavoratori la libertà e la flessibilità di lavorare, sognare e vivere nel modo migliore per loro. Con questo obiettivo, l'azienda continuerà a concentrarsi sulla propria crescita, in modo organico e attraverso fusioni e acquisizioni.

L'azienda sta reinventando il mondo del lavoro e apportando innovazioni per rendere ogni giorno più semplice, in modo che i clienti e i propri dipendenti siano liberi di dedicare più tempo a ciò che conta davvero. In linea con la sua nuova concezione riguardo a ciò di cui ha bisogno il nuovo mondo del lavoro, Alludo ha recentemente dato ai propri dipendenti la libertà di scegliere da dove lavorare e il 95% di loro ha deciso di farlo da remoto.

Il parent brand Alludo rispetta l'identità e l'obiettivo dei suoi sottomarchi di fama mondiale legandoli insieme in modo più saldo. Ora tutti i dipendenti sono riuniti sotto un unico brand, su qualsiasi cosa lavorino e in qualsiasi parte del mondo si trovino. I clienti possono aspettarsi dai marchi che conoscono e amano gli stessi prodotti e servizi eccezionali, e di essere supportati in tutto ciò che fanno da un'energia e una thought leadership rinnovate.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare www.alludo.com