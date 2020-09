Corel presenta PaintShop Pro 2021 punta tutto sulla creatività

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Corel presenta PaintShop Pro 2021 e PaintShop Pro 2021 Ultimate, le potenti suite di fotoritocco e progettazione grafica all-in-one per produrre immagini d'impatto, composizioni fotografiche sofisticate e progetti avvincenti. La versione più tecnologicamente avanzata a oggi di questo software consente agli utenti di ottenere risultati fino a ora impossibili in PaintShop Pro, grazie a nuovissime funzionalità supportate dall'AI, fra cui upsampling, rimozione degli artefatti, rimozione del disturbo e trasferimento stile riprogettato. Sfruttando la potenza dell'apprendimento automatico, i fotografi, gli artisti fotografici e i content creator possono ottenere rapidamente immagini straordinarie che attirano l'attenzione.

«PaintShop Pro 2021 consente ai nostri utenti di creare facilmente immagini che prima era praticamente impossibile ottenere con questo editor fotografico. Che si desideri eliminare i disturbi e gli artefatti, effettuare l'upsampling o esplorare stili artistici incredibili, questi nuovi strumenti di intelligenza artificiale non solo ti offrono interessanti opzioni creative, ma accelerano anche il processo di modifica", ha affermato Chris Pierce, Senior Product Manager, Corel Photo. "Quest'ultima versione introduce nuove possibilità in modo che tu possa concentrarti sugli elementi espressivi della fotografia che ami».

Il nuovo PaintShop Pro 2021 offre strumenti di fotoritocco e progettazione grafica completi, a un valore imbattibile.

NOVITÀ! Upsampling AI

Ingrandisci o zooma facilmente qualsiasi foto senza compromettere la risoluzione o la qualità visiva. Trai vantaggio da questa preziosa tecnologia per ingrandire persino i più piccoli dettagli e creare la composizione perfetta.

NOVITÀ! Rimozione artefatti AI

Elimina rapidamente gli artefatti JPEG e le distorsioni nelle immagini con gli algoritmi ad apprendimento automatico. Correggi gli effetti, ripristina i più piccoli dettagli e recupera i colori originali nelle tue foto.

NOVITÀ! Riduzione disturbo AI

Sperimenta i risultati di rimozione del disturbo di PaintShop Pro migliori di tutti i tempi. Elimina senza fatica le variazioni casuali della luminosità e del colore nelle immagini e rimuovi qualsiasi disturbo indesiderato per garantire che ogni foto sia nitida e cristallina.

NOVITÀ! Trasferimento stile AI

Trasforma le tue foto in opere d'arte piene di drammaticità con questa nuova tecnologia di trasferimento di stile basata sull'AI. Sperimenta nuove impostazioni predefinite per replicare famosi stili artistici usando una varietà di tipi di supporti

MIGLIORATO! Area di lavoro Fotografia

Per effettuare modifiche rapide, l'area di lavoro Fotografia riprogettata offre accesso a tutti gli strumenti, le funzionalità supportate dall'AI e le impostazioni predefinite creative necessarie in un luogo intuitivo e ottimizzato. Questa area di lavoro è compatibile anche con i dispositivi touch e Ultra HD 4K.

NOVITÀ! Contenuti creativi

Eleva il tuo potenziale creativo con nuovi pennelli, tavolozze colore, gradienti, motivi e ornamenti. Scarica facilmente i nuovi motivi da Registro benvenuto e trova gli altri nuovi contenuti creativi integrati direttamente in PaintShop Pro 2021.

Accedi a tutte le nuove funzionalità, eleva la tua creatività e beneficia di una straordinaria raccolta di software premium con PaintShop Pro 2021 Ultimate.

NOVITÀ! Area di lavoro Sea-to-Sky

Disponibile esclusivamente in PaintShop Pro 2021 Ultimate, l'area di lavoro Sea-to-Sky consente di esplorare gli incredibili mondi della fotografia subacquea e aerea con strumenti appositamente creati per questi speciali tipi di immagini. Effettua correzioni impeccabili e miglioramenti creativi, ridando vita ai tuoi momenti più memorabili in nuovi, incredibili modi.

PaintShop Pro 2021 Ultimate assicura anche infinite possibilità con una raccolta extra di software premium, fra cui AI HDR Studio, Painter Essentials 7, PhotoMirage Express, Corel AfterShot 3 e una raccolta creativa di pennelli, trame e oltre 100 nuovi sfondi.

Prezzi e disponibilità

PaintShop Pro 2021 e PaintShop Pro 2021 Ultimate sono disponibili in italiano, inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo, russo, cinese tradizionale e giapponese. Il prezzo al dettaglio consigliato di PaintShop Pro 2021 è € 69,99 e di PaintShop Pro 2021 Ultimate è € 89,99. I prezzi in euro sono inclusivi di IVA. Hanno diritto al prezzo di upgrade gli utenti registrati di tutte le versioni precedenti di PaintShop Pro (escluse le versioni non destinate alla vendita, OEM, e Academic).

Per maggiori informazioni o per scaricare una versione di prova gratuita, visitare il sito web www.paintshoppro.com.