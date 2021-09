CorelDRAW introduce importanti aggiornamenti per gli utenti in abbonamento e lancia la nuova versione di CorelDRAW Technical Suite

Corel amplia la sua linea di prodotti professionali CorelDRAW 2021 con nuovi aggiornamenti in esclusiva per gli utenti con un abbonamento a CorelDRAW Graphics Suite 2021 e presenta CorelDRAW Technical Suite 2021, l’ultima versione della gamma di software per la progettazione e la documentazione tecnica professionali.

Che scelgano CorelDRAW Graphics Suite o CorelDRAW Technical Suite, gli utenti in abbonamento possono ora beneficiare di un modo più flessibile di tenersi aggiornati, con una gestione dinamica delle risorse che potenzia la produttività, ottimizzazioni del flusso di lavoro di collaborazione, font aggiuntivi, modelli creativi e altro ancora, per massimizzare il loro potenziale creativo.

“Che si lavori in ufficio, a casa o da remoto, la linea di prodotti CorelDRAW 2021 include suite affidabili che consentono ai professionisti della grafica di lavorare come, quando e dove desiderano”, ha affermato John Falsetto, Senior Director per la divisione prodotti, grafica e produttività. “Con nuove funzionalità, utili contenuti e il supporto delle tecnologie più recenti, questi nuovi aggiornamenti in esclusiva per gli utenti in abbonamento offrono ai professionisti della grafica tecnica e creativa il massimo valore e tengono fede al nostro impegno di fornire tutto ciò di cui hanno bisogno per il successo dei loro progetti.”

Disponibili per CorelDRAW Graphics Suite e CorelDRAW Technical Suite, questi nuovi aggiornamenti in esclusiva per gli utenti in possesso di un abbonamento includono:

Capacità di lavorare più velocemente con la gestione dinamica delle risorse: accedi a tutte le risorse e gestiscile da un unico posto e condividi i simboli fra i team. Sincronizza facilmente gli aggiornamenti per assicurarti di lavorare sempre con le risorse più recenti.

accedi a tutte le risorse e gestiscile da un unico posto e condividi i simboli fra i team. Sincronizza facilmente gli aggiornamenti per assicurarti di lavorare sempre con le risorse più recenti. Capacità di lavorare ancora meglio insieme, grazie alle ottimizzazioni dei flussi di lavoro di collaborazione: Un flusso di lavoro di collaborazione ottimizzato rende lavorare con colleghi e clienti da remoto più efficiente che mai. Beneficia di un processo di accesso semplificato e ottimizzazioni delle prestazioni, per salvataggio, apertura e condivisione dei progetti nel cloud più veloci.

Ottimizzazione della creatività, con nuovi strumenti tipografici che permettono di risparmiare tempo: crea straordinari elementi tipografici più velocemente che mai, grazie all’accesso integrato alla library di font Google in Corel Font Manager. Sfoglia, cerca e visualizza in anteprima con la massima facilità oltre 1000 famiglie di font, senza dover installare quelli che desideri usare.

Spingendosi oltre la progettazione grafica, CorelDRAW Technical Suite 2021 sfrutta i punti di forza di CorelDRAW, per offrire una raccolta completa di strumenti potenti per la creazione di illustrazioni tecniche professionali e documentazione visiva.

CorelDRAW Technical Suite 2021 offre controllo e precisione eccezionali, per progettazione e documentazione tecnica impeccabili. Dal manufacturing all’ingegneria, passando per architettura e high tech, CorelDRAW Technical Suite 2021 è una potente soluzione per progettare illustrazioni tecniche dettagliate, documentazione, materiale di marketing e altro ancora, con un totale controllo e un’incredibile efficienza.

“Grazie a nuovi strumenti per risparmiare tempo e ai flussi di lavoro semplificati, CorelDRAW Technical Suite 2021 offre ai professionisti della grafica tecnica tutto l’occorrente per creare progetti eccezionali”, ha dichiarato Klaus Vossen, Senior Product Manager, CorelDRAW. “Consente di aprire qualsiasi tipo di risorsa, da file di origine 2D e 3D a foto, documenti e file di dati. Permette di produrre comunicazioni tecniche, collaborare su di esse e pubblicarle, il tutto con una suite completa. Gli illustratori possono ottimizzare la loro produttività e creare grafiche complesse o praticamente qualsiasi contenuto visivo tecnico con totale precisione e controllo.”

Oltre agli aggiornamenti in esclusiva per gli utenti in abbonamento, CorelDRAW Technical Suite 2021 include anche le seguenti nuove funzionalità:

Transizione fluida dalla progettazione all’illustrazione 3D: trasforma facilmente i dati di progettazione 3D riutilizzati in illustrazioni tecniche dettagliate, grazie a un nuovo flusso di lavoro di filettatura, che semplifica il lavoro con bulloni importati da XVL Studio Corel Edition. Il nuovo strumento Filo a 3 punti si aggancia con precisione ai lati del bullone quando trascini con il mouse il filo lungo di esso, mentre il nuovo strumento Rimuovi bordo elimina rapidamente con un clic le linee esterne ridondanti della forma proiettata.

trasforma facilmente i dati di progettazione 3D riutilizzati in illustrazioni tecniche dettagliate, grazie a un nuovo flusso di lavoro di filettatura, che semplifica il lavoro con bulloni importati da XVL Studio Corel Edition. Il nuovo strumento Filo a 3 punti si aggancia con precisione ai lati del bullone quando trascini con il mouse il filo lungo di esso, mentre il nuovo strumento Rimuovi bordo elimina rapidamente con un clic le linee esterne ridondanti della forma proiettata. Capacità di lavorare più velocemente con un approccio ripensato per l’illustrazione tecnica: una finestra mobile Assi proiettati riconfigurata porta gli strumenti e le impostazioni di disegno tecnico più utilizzati in primo piano nella tua area di lavoro di illustrazione. Ora non occorre più passare da una finestra mobile all’altra o ad altri controlli dell’interfaccia utente per muovere gli oggetti su un piano e spostare gli elementi lungo gli assi proiettati è molto più intuitivo. Con il nuovo tasto di scelta rapida per la proiezione, basta un attimo per proiettare forme all’interno e all’esterno della prospettiva parallela. Risparmia tempo con i segnalibri di proiezione e la capacità di fissare le impostazioni della prospettiva personalizzate sull’illustrazione, per usarle facilmente in un momento successivo.

una finestra mobile Assi proiettati riconfigurata porta gli strumenti e le impostazioni di disegno tecnico più utilizzati in primo piano nella tua area di lavoro di illustrazione. Ora non occorre più passare da una finestra mobile all’altra o ad altri controlli dell’interfaccia utente per muovere gli oggetti su un piano e spostare gli elementi lungo gli assi proiettati è molto più intuitivo. Con il nuovo tasto di scelta rapida per la proiezione, basta un attimo per proiettare forme all’interno e all’esterno della prospettiva parallela. Risparmia tempo con i segnalibri di proiezione e la capacità di fissare le impostazioni della prospettiva personalizzate sull’illustrazione, per usarle facilmente in un momento successivo. Creazione di cataloghi di pezzi di ricambio completi con nuove straordinarie funzionalità: sperimenta una serie di nuove significative funzionalità appositamente create per potenziare i flussi di lavoro di produzione separati. Importa file .DES, .CDR e fogli di calcolo nella finestra mobile Sorgenti di Corel DESIGNER per unire illustrazioni tecniche con le specifiche nelle tabelle. Lavorare con risorse collegate è più facile, grazie alla capacità di sincronizzare le modifiche nei disegni e nei dati, quando i file vengono modificati altrove. Il nuovo supporto dei file SVG interattivi consente di comunicare le informazioni sulle componeneti in modo ancora più chiaro e rende semplice pubblicare documentazione completamente interattiva online.

sperimenta una serie di nuove significative funzionalità appositamente create per potenziare i flussi di lavoro di produzione separati. Importa file .DES, .CDR e fogli di calcolo nella finestra mobile Sorgenti di Corel DESIGNER per unire illustrazioni tecniche con le specifiche nelle tabelle. Lavorare con risorse collegate è più facile, grazie alla capacità di sincronizzare le modifiche nei disegni e nei dati, quando i file vengono modificati altrove. Il nuovo supporto dei file SVG interattivi consente di comunicare le informazioni sulle componeneti in modo ancora più chiaro e rende semplice pubblicare documentazione completamente interattiva online. Trasformazione dei progetti tecnici in coinvolgenti risorse di marketing: vai oltre l’illustrazione tecnica classica con accesso alle ultime applicazioni di CorelDRAW Graphics Suite 2021 per un editing delle immagini professionale, layout di pagina, gestione dei font e altro ancora.

Principali applicazioni di CorelDRAW Technical Suite 2021:

Corel DESIGNER 2021: illustrazione e disegno tecnico di precisione

CorelDRAW 2021: illustrazione vettoriale e layout di pagina

Corel PHOTO-PAINT 2021: editing professionale delle immagini

XVL Studio Corel Edition: creazione e visualizzazione 3D

app: accesso ai file, collaborazione e illustrazione ovunque tramite browser web

app per iPad: app di illustrazione vettoriale e progettazione grafica per iPad

PowerTRACE: passaggio da bitmap a vettoriale supportato dall’AI

CAPTURE: strumenti di cattura di schermate

AfterShot 3 HDR: editor fotografico RAW

Estendi la potenza di CorelDRAW Technical Suite 2021 con XVL Studio 3D CAD Corel Edition

Trasforma gruppi complessi e parti CAD 3D in visualizzazioni facilmente comprensibili con il componente aggiuntivo XVL Studio 3D CAD Corel Edition. Disponibile come acquisto separato per CorelDRAW Technical Suite, questo potente software di authoring 3D è ricco di ottimizzazioni della produttività e delle prestazioni, e supporta formati di file aggiuntivi. Risparmia tempo con un processo più efficiente per aggiornare le illustrazioni provenienti da fonti 3D in Corel DESIGNER e sperimenta un maggiore controllo sugli aggiornamenti automatici, grazie alla funzionalità di rilevazione e update automatiche.

Disponibilità e prezzi

CorelDRAW Graphics Suite 2021 è disponibile per Windows 10 e 11, macOS, il web, iPad e dispositivi mobile in italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese brasiliano, olandese, polacco, ceco, russo, cinese semplificato, cinese tradizionale, turco, svedese e giapponese. L’abbonamento ha un costo di 349 € all’anno. La licenza perpetua con programma Maintenance di 1 anno incluso è disponibile al prezzo di vendita consigliato di 933 €. I prezzi in euro sono inclusivi di IVA.

CorelDRAW Technical Suite 2021 è disponibile per Windows 10 e 11 come licenza singola in inglese, tedesco, francese e giapponese. Le licenze aziendali sono disponibili anche in italiano, spagnolo, portoghese brasiliano, ceco, polacco, russo, olandese, turco, cinese semplificato e cinese tradizionale. (Tutte le licenze includono XVL Studio Corel Edition con possibilità di scelta fra inglese, tedesco, francese e giapponese.) Le licenze in abbonamento hanno un costo di 499 € all’anno. Il prezzo di vendita consigliato per la licenza perpetua della versione completa con programma Maintenance di 1 anno incluso è di 1.199 €. È possibile acquistare anche l’upgrade della licenza perpetua con programma Maintenance. I prezzi in euro sono inclusivi di IVA.

L’accesso all’integrazione della library di Google Fonts ora inclusa, le funzionalità di gestione dinamica delle risorse e le ottimizzazioni del flusso di lavoro di collaborazione sono disponibili solo con un abbonamento CorelDRAW Technical Suite, CorelDRAW Graphics Suite o con una licenza con programma Maintenance.

Anche i clienti Enterprise possono beneficiare del programma Maintenance, che offre vantaggi fra cui l’implementazione in rete e il supporto della virtualizzazione. Per maggiori informazioni, visitare www.coreldraw.com/business.