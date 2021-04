Costruisci e gestisci il tuo Hotel dei sogni con Hotel Life di NACON

NACON e RingZero Game Studio ti offrono la possibilità di esplorare la vita di un direttore d'albergo in Hotel Life - A Resort Simulator, che sarà disponibile dal 26 agosto 2021 su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Ambientato in una location idilliaca, Hotel Life - A Resort Simulator è il gioco più incantevole della nuova etichetta Life di NACON. Ma non bisogna lasciare che la deliziosa ambientazione distragga dall’obiettivo: costruire e gestire il miglior hotel e, naturalmente, garantire la soddisfazione dei clienti.

Come direttore d'albergo, dovrai prendere le decisioni giuste: collocare i tuoi edifici nei luoghi migliori, arredare e decorare con gusto le camere, fornire un programma di attività attraente... Poi, budget permettendo, potrai migliorare il tuo resort installando altri bungalow, una piscina e magari una spa. Sta a te prendere le decisioni giuste per fare in modo che il tuo resort sia il più attraente possibile.

Il tuo hotel sta crescendo e diventando troppo grande per essere gestito da solo? Assumi un receptionist, un barista e un massaggiatore, poi gestisci il tuo team per assicurarti che sia efficace. In Hotel Life, sei più di un semplice manager. Devi anche rimboccarti le maniche per pulire le camere, preparare i pasti e andare a prendere i nuovi arrivati all'aeroporto. Portare a termine questi compiti richiede un gameplay meticoloso e preciso.

La vacanza dei tuoi ospiti è il tuo lavoro. E siccome ogni ospite è unico, con esigenze uniche, sta a te fornire una serie di attività nel tuo complesso per mantenerli soddisfatti e ottenere le migliori recensioni possibili su Internet.

Infine, Hotel Life ha una modalità Carriera che assegna ai giocatori missioni ed eventi. In questa modalità si devono soddisfare obiettivi che diventano sempre più difficili man mano che si progredisce, al punto che anche i direttori d'albergo più esperti farebbero fatica a raggiungerli. E se vuoi semplicemente ammirare il tuo hotel e l'ambiente che lo circonda, la modalità Attesa è per te. In questa modalità, ti godi un giorno di riposo.